Vlaky kvůli ledovce nabírají desítky minut zpoždění, největší problémy hlásí Česká Třebová

Ledovka nadále komplikuje dopravu na českých silnicích a železnicích. Nejhorší je situace na Vysočině a v Olomouckém a Pardubickém kraji. Na trati mezi Českou Třebovou a Brnem mohou vlaky nabírat šedesát až devadesát minut zpoždění. Problémem je pro vlaky hlavně led na trolejích. Musí proto přepřáhnout za dieselové lokomotivy. Aktualizujeme Praha 6:40 3. 12. 2018 (Aktualizováno: 7:07 3. 12. 2018) Nejvyšší stupeň výstrahy platí v části Pardubického, Jihomoravského, Olomouckého kraje a Vysočiny. Ilustrační foto | Zdroj: Profimedia

Jeden z největších železničních uzlu v Česku - Česká Třebová v Pardubickém kraji se potýká z ledovkou. Spoje kvůli zamrzlým trolejím nabírají velká zpoždění, a to ve všech směrech.

„Problémy máme ve všech třech směrech, a to jak na Olomouc a Brno, tak i Prahu,“ řekl Radiožurnálu mluvčí Správy železniční dopravní cesty Pavel Tesař.

Mezinárodní rychlíky z Prahy na Vídeň nebo Bratislavu a Budapešť jezdí odklonem přes Havlíčkův Brod.

Největší problémy má aktuálně se svými nočními spoji dopravce Regiojet. Vlaky z Prahy na Slovensko a do Brna mají zpoždění přes 400 minut. České dráhy zatím mají problémy jen s osobními vlaky. Ale například na trati mezi Ústím nad Orlicí a Lichkovem už teď dopravce některé spoje rovnou odřekl.

Kalamita na jižní Moravě

Ledovka způsobila na jižní Moravě kalamitu v dopravě, kritická je situace hlavně v západní části kraje. Autobusové linky mají zpoždění až 30 minut, regionální vlaky do deseti minut, uvedla ráno na svém webu společnost Kordis, která je koordinátorem integrovaného dopravního systému v kraji.

Většina silnic druhých a třetích tříd v kraji je sjízdná jen se zvýšenou opatrností, dálnice jsou mokré po chemickém ošetření. Největší potíže byly nad ránem v částech Brněnska, Vyškovska a Blanenska, například na Drahanské vrchovině, kolem Tišnova, Černé Hory a Boskovic a místy i na Znojemsku.

Městskou hromadnou dopravu v Brně v noci komplikovala námraza na trolejích a ve výše položených částech města také zledovatělá vozovka. Situace se sice ráno zlepšila, lidé ale mají i nadále počítat s nepravidelnostmi na tramvajových linkách. Silničáři v Brně ráno poslali do terénu všech 21 sypačů a spotřebovali přes 100 tun soli.

Teplota se kolem půl 6 ráno drží v Brně kolem nuly. Navíc zaúřadoval i déšť, který si s hrozící ledovkou poradil po svém. Naopak například v Židlochovicích si ráno museli chodci dávat pozor. #ledovka #vbrnene #snadneprituhne pic.twitter.com/Q2NvG4dmax — Aneta Beránková (@Berankova_CT) 3. prosince 2018

Na Vysočině v noci na pondělí pršelo, silnice jsou kvůli ledovce sjízdné se zvýšenou opatrností. Nejpostiženější je Žďársko, problémy jsou však i jinde. Zavřená je několik kilometrů dlouhá silnice třetí třídy mezi obcemi Police na Třebíčsku a Vysočany na Znojemsku, kam se v noci nedostal ani sypač. „Kolem 110 sypačů jezdilo celou noc,“ uvedl dispečer krajské správy Roman Hubený.

Silnice na Jindřichohradecku jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, mrholí a tvoří se tam náledí a ledovka. Ostatní silnice v Jihočeském kraji jsou sjízdné. Silnice ve Zlínském kraji mohou v pondělí ráno místy namrzat. Vozovky v regionu jsou po chemickém ošetření převážně mokré a sjízdné se zvýšenou opatrností.

Zledovatělý sníh, mlhy i silný vítr mohou působit problémy řidičům na Bruntálsku v Moravskoslezském kraji, silnice jsou tam sjízdné se zvýšenou opatrností. Především ve vyšších polohách na komunikacích ošetřovaných inertním posypem může ležet zledovatělá vrstva sněhu.

Dopravu v Libereckém kraji zároveň v pondělí ráno zkomplikovaly popadané stromy, hasiči je přes noc odstraňovali na více než 20 místech. „Přes noc jsme měli 21 výjezdů ke stromům,“ uvedla operační hasičů v Liberci. „Vyjížděli jsme napříč celým krajem,“ dodala.

Výstraha meteorologů

Před ledovkou varují meteorologové. Nejvyšší stupeň výstrahy platí v části Pardubického, Jihomoravského, Olomouckého kraje a Vysočiny. Lidé by podle nich neměli vycházet ani vyjíždět autem.

Ledovka se může tvořit i v jiných částech republiky, stupeň nebezpečí je tam ale nižší. V Čechách je totiž tepleji a déšť na silnicích nenamrzá.

Ústřední automotoklub České republiky doporučuje do namrzlých úseků vůbec nevjíždět. Pokud se řidič na ledovku dostane, neměl by dělat žádné prudké manévry. Situace by se měla zlepšit v pondělí odpoledne, kdy teploty vystoupají nad nulu.

Výstraha meteorologů před ledovkou. Kliknutím na mapu uvidíte aktuální data na stránkách ČHMÚ | Zdroj: Český hydrometeorologický ústav