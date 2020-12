Meteorologové varují před ledovkou. V úterý zasáhne větší část Pardubického kraje i Vysočiny

Český hydrometeorologický ústav varuje před ledovkou, která by v úterý ráno měla zasáhnout část Moravy a Slezska a východní okraj Čech. Výstraha platí od úterních tří hodin ráno do deseti hodin dopoledne. Pozor by si měli dát hlavně řidiči a starší nebo méně mobilní lidé. V pondělí o tom meteorologové informovali na svých stránkách.

Praha 11:51 21. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít