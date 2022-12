Ledovka vydrží na většině území do čtvrtečního rána, na Moravě do večera, varují meteorologové

Ledovka může skoro na celém území republiky vydržet až do čtvrtečního rána, na Moravě až do večera. V jihozápadních Čechách se během středy otepluje, riziko ledovky se tam proto odpoledne sníží. Na východě Českomoravské vrchovina a v Jeseníkách hrozí kromě ledovky i silná námraza, která může lámat větve a stromy a způsobit poruchy na elektrickém vedení. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu.

Praha 14:04 21. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít