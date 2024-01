Nehody kamionů, zavřené silnice, zpožděné spoje MHD. Ledovka v Česku komplikuje dopravu

Ledovka a sněžení komplikují od středečního odpoledne dopravu na mnoha místech. Kvůli nehodám kamionů jsou zavřené úseky dálnic D5 a D8. Problémy má ve velkých městech MHD. Dlouhé kolony se tvoří v Ústí nad Labem, se zpožděním je třeba počítat i v Praze. Meteorologové varovali, že v pásu od Jizerských hor po Jeseníky na severu ČR hrozí od středečního večera kvůli ledovce kalamita. Chůze i jízda autem tam může být téměř nemožná. Praha 21:17 17. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Počasí, ledovka, námraza, náledí, zima (ilustrační foto) | Foto: Josef Ženatý | Zdroj: Český rozhlas

Kvůli špatné sjízdnosti a očekávané ledovce zavřeli silničáři ve 20.00 pro nákladní auta nad 3,5 tuny silnici z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska.

Dálnice D8 je zavřená v Ústeckém kraji mezi exitem Řehlovice a exitem Bílinka. Zapříčený kamion tam blokuje vozovku, nehoda se obešla bez zranění. Menší kolize se staly ve všech okresech. Neprůjezdná byla například po nehodě dvou aut silnice ve směru na Malečov na Ústecku.

Nová výstraha před ledovkou. Chůze a jízda autem může být téměř nemožná, varují meteorologové Číst článek

Jedno z aut mělo letní gumy, řekla mluvčí policie Miroslava Glogovská. Podle ní by měli řidiči zvážit, zda za takového počasí vyrazí do terénu bez přezutí. Kolony se v krajském městě tvořily například na Střekově, Severní Terase nebo směrem na Chuderov a Žežice.

Na dálnici D5 na Tachovsku havaroval ve středu v podvečer už třetí kamion. Dálnice je na 126. kilometru ve směru na Plzeň uzavřená. Kamion s návěsem se převrátil také u čerpací stanice Shell na 123. kilometru ve stejném okrese. Blokoval vjezd ke stojanům. Další kamion boural na 127. kilometru, také ve směru na Plzeň, řidič je zraněn.

Na Domažlicku se srazil nákladní vůz s cisternou. Hlavní tah I/26 z Plzně do Domažlice a do Německa je mezi Meclovem a Březím uzavřen. Zraněni byli dva lidé. Silnice má být uzavřena do 23.00.

‚Sledujte stav spojů MHD‘

V Ústeckém kraji jsou v terénu všechny sypače, do terénu vyslali veškerou techniku také silničáři v hlavním městě. Vpodvečer se v Praze stalo několik nehod, většina byla bez zranění. Pražská integrovaná doprava lidem doporučila, aby aktuální stav spojů sledovali v aplikaci Lítačka. Je možné, že budou zpožděné.

V Německu kvůli sněžení a ledovce ruší stovky letů a zavírají školy. Vlakové spoje budou nabírat zpoždění Číst článek

České dráhy kvůli mimořádnostem spojeným s tvorbou ledovky a náledí posílily dispečink a pohotovostní službu. Zároveň mají připravené pomocné lokomotivy. Národní dopravce žádá cestující, aby sledovali aktuální informace o provozu na železnici.

Varování před ledovkou je platné do čtvrtečního dopoledne. Týká se většiny území ČR, nevztahuje se na Zlínský kraj a východní části Moravskoslezského a Jihomoravského kraje.

Meteorologové očekávají komplikace v dopravě a energetice. Od čtvrtečního do pátečního dopoledne platí varování před náledím, zahrnuje celou Českou republiku s výjimkou jižní poloviny Zlínského a východní části Jihomoravského kraje.