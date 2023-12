Na jihu a západě Čech večer opět hrozí ledovka, varují meteorologové. V neděli se přesune na východ

V sobotu večer se v Česku bude znovu tvořit ledovka. Nejzrádnější má být v jižních a jihozápadních Čechách, kde před ledovkou meteorologové varovali už od pátečního večera do sobotního rána. V noci se mrznoucí srážky přesunou i do východních Čech a na jihozápad Moravy. V noci na pondělí a v pondělí dopoledne bude ledovka hrozit hlavně na Vysočině a v jižní, jihovýchodní a střední Moravy. Vyplývá to z aktuální výstrahy.

Praha 12:24 9. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít