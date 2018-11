Na východě Česka, Vysočině a jižní Moravě se může tvořit ledovka, upozornili meteorologové

Na většině území Moravy, ve Slezsku, na Vysočině a ve východních Čechách se může až do středečního rána tvořit slabá ledovka. Chodníky a vozovky mohou klouzat, chodci i řidiči by měli být opatrní. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Praha 21:57 20. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít