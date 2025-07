Legalizovat marihuanu? Pirát: Prodej by hlídal stát. Lidovec: Mládež by dostávala konopí od rodičů

Senátem schválená novela trestního zákoníku umožní pěstovat tři konopné rostliny a držet až 100 gramů konopí doma. Poslanec Jakub Michálek (Piráti) ji hodnotí kladně, obává se ale některých následků: „Neřeší, jakým způsobem se konopí prodává a nakupuje. Takže posílí černý trh.“ Poslanec Aleš Dufek (KDU-ČSL) má naopak strach z toho, jak rozvolnění může ovlivnit mladistvé. „Tento kompromis je pro nás skutečně na hraně,“ říká pro Český rozhlas Plus. Praha 22:21 15. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aleš Dufek (KDU-ČSL) a Jakub Michálek | Foto: Ondřej Deml, Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Pane Michálku, proč chcete jít s legalizací konopí ještě dál?

Jako strana jsme od roku 2009 upozorňovali na to, že současná legislativa je zastaralá. Spousta dalších zemí včetně Německa nebo států v USA mezitím konopí legalizovala, nebo výrazně posunula regulaci směrem k jeho legalizaci. My se domníváme, že jak je to dnes schváleno, tak je to krok dobrým směrem. A já jsem za to rád.



Pane Dufku, proč vám stačí legalizace nebo dekriminalizace konopí, která vyplývá ze schválené novely trestního zákoníku?

Novela ovšem už neřeší, jakým způsobem se konopí prodává a nakupuje. To znamená, že se posílí černý trh. Na rozdíl od prodeje cigaret, kde se platí spotřební daň a peníze jdou do zdravotnictví, v případě konopí se s žádným daňovým výnosem do státního rozpočtu nepočítá.

Pane Dufku, proč vám stačí legalizace nebo dekriminalizace konopí, která vyplývá ze schválené novely trestního zákoníku?

Myslím, že to není pozitivní jev, když občané kouří marihuanu. Pořád se domnívám, že to je jev spíše negativní, protože se jedná o návykovou látku. Reagovali jsme ale nějak na dobu, která se posunuje, a na tuto dekriminalizaci jsme nakonec přistoupili.

Nestačí tato dekriminalizace? Vysoké tresty za trestné činy související s konopím odpadnou. Dříve to bylo to hlavní, co vám vadilo.

Michálek: Určitě jsme rádi, ostatně jde o výsledek osmiletého tlaku Pirátů, kdy jsme to vysvětlovali a vysvětlovali napříč politickým spektrem. Já jsem za ten posun rozhodně rád. Nijak se za něj nestydím, jsem hrdý, že se nám to podařilo dotáhnout do konce.



Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) řekl, že jste jako Piráti pro dekriminalizaci zase tolik neudělali, dokonce použil spojení, „nehnuli jste prstem“. Co si o tom myslíte?

Michálek: Jsou to trošku neuvěřitelná tvrzení. Myslím, že i Aleš Dufek, kolega a předseda poslaneckého klubu lidovců, si velmi dobře pamatuje na to, jak jsme vyjednávali regulaci konopí na úrovni předsedů poslaneckých klubů. Měli jsme zástupce v radě vlády. Je to takové kopání kolem sebe od člověka, který odchází z politiky. Je to podle mě ne úplně adekvátní.

Pane Dufku, není problém, pokud schválená úprava zůstává někde na půli cesty mezi legalizací a zákazem?

Jako KDU ČSL máme na tuto problematiku diametrálně odlišný názor než Česká pirátská strana, což samozřejmě nebrání tomu, abychom vedli smysluplný dialog. Jde v podstatě o to, že pro nás byl i tohle značný kompromis.



Pořád vnímáme skupinu ohrožené mládeže ve věku 11 až 15 let, které je nelegálně marihuana nabízena. Obávám se, že tato novela ztíží situaci orgánů činných v trestním řízení při prokazování takové trestné činnosti. Pro nás je tedy tento kompromis skutečně na hraně.

Prodej mladistvým

Pane Michálku, vy takovou obavu nesdílíte? Že schválený návrh může vést k tomu, že marihuana bude podstatně dostupnější?

Já ji určitě sdílím a považuji to za problém, a to nejsem žádný konzument konopí. Na druhou stranu jsem zastánce racionální regulace, protože stejně tak, jako je dovolen alkohol, stejně jako je dovoleno kouření, tak i v případě marihuany mohou mít zásahy státu a represe horší dopad, než když bude situace pod kontrolou a bude to řádně regulováno a zdaněno.



Automat se sladkostmi a jinými produkty obsahující látku HHC

Automat se sladkostmi a jinými produkty obsahující látku HHC | Foto: Jan Handrejch/Právo | Zdroj: Profimedia

To je podstatou argumentu: dnes děti můžou nakupovat na černém trhu, protože přijdou za dealerem, který prodává konopí.

Zatímco kdybychom tady měli regulaci a zdanění jako v některých amerických státech, tak by se konopí vydávalo pouze v licencovaných obchodech. A tam už by si to dětem netroufli prodat, protože těch obchodů by zase nebylo úplně tak mnoho. Neprodávala by to každá večerka, na rozdíl od černého trhu by dostupnost pro mládež byla mnohem více pod kontrolou.

Stejně tak by byla více pod kontrolou kvalita materiálu. Aby se nestalo, že si někdo nedejbože koupí konopí, které množstvím obsaženého THC může být na hraně toho, co je vůbec bezpečné.

Pane Dufku, nebylo by lepší, kdyby v Česku byl, po vzoru některých jiných zemí, rovnou zavedený regulovaný trh s konopím, jak navrhuje poslanec Michálek? A to proto, aby tady nekvetl černý trh s konopím?

Každý máme nějakou jinou zkušenost. Moje je taková, že ke konopí často mládež – a možná mluvím pouze ze své zkušenosti advokáta, který se zabývá trestním právem – přichází na černém trhu.

Pokud by to bylo veřejně přístupné a nakupovali to třeba jejich rodiče, tak by ta situace podle mě mohla být podobná, jako je to s alkoholem a cigaretama.

Takže by byla ještě horší?

Ano, byla by horší, protože by k tomu mládež přišla skrze dospělé. Byli by to často i rodinní příslušníci, protože ne všechny rodiny jsou ideální. Zatímco takhle k tomu přijde mládež „jenom“ někde v těch svých partách nebo na černém trhu.

Pane Michálku, co říkáte na paralelu dostupnosti alkoholu a konopí?

Musím říct, že mě nekonvenuje představa, že holčička nebo chlapeček by šli za maminkou nebo tatínkem a řekli jim, ať jim dá konopí nebo alkohol. Nebo že by jim to rodiče snad dobrovolně dávali. Toho bych se úplně neobával. Myslím si, že drtivá část rodičů to chápe.

ilustrační foto

ilustrační foto | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Podávání konopí dětem nebo mladistvým v tomto věku může mít velmi negativní dopady. Drtivá většina rodičů si to uvědomuje a jsem přesvědčen, že by nikdy tímto způsobem nepostupovala.

