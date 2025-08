Legendární ‚béčka‘ s koženkovými sedačkami dosluhují. Staré vagóny postupně vytlačují ty moderní

Kupé pro osm cestujících, do půlky stahovací okna, dveře na kličku a hlavně koženkové lavice – to jsou legendární vagony pro dálkovou železniční dopravu, takzvaná ‚béčka‘ nebo ‚koženky‘. Vagonky ve Východním Německu a Maďarsku jich pro Československé státní dráhy vyrobily tisíce. Teď jich po šedesáti letech od prvního uvedení do provozu zbývá v běžném provozu Českých drah jen několik desítek a i ty brzy zamíří do šrotu. Reportáž Praha 10:07 2. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zyblých několik desítek vagónů prošlo rekonstrukcí, koženky nahradily klasické látkové sedačky. Ty je možné potkat už ve většině vagónů | Foto: Václav Pancer | Zdroj: ČTK

Nastoupili jsme na pražském hlavním nádraží do takzvaného béčka, tedy vagónu druhé třídy, taky zvaného „koženka“. To podle charakteristických koženkových sedaček.

Ve vlaku z Prahy do Ústí nad Labem cestuje i pan Vilém. Ten už ale v kupé nesedí na legendárních koženkových sedačkách. Vagón prošel rekonstrukcí a kupé už nechal dopravce osadit novými látkovými sedačkami.

„Na původní vagóny si ještě pamatuji. Byly to zelené vagóny s červenými sedačkami. Když se jezdilo vlakem z Prahy na Plzeň, tak na perónech ještě byli prodejci se zmrzlinou a limonádou. Je to kus historie, co si budeme povídat,“ vzpomíná.

Podle mluvčího Českých drah Filipa Medelského bylo podobných vozů vyrobeno přes 3,5 tisíce. Aktuálně jich jezdí po kolejích ale už jen zlomek.

„Kdybychom se měli bavit opravdu o těch béčkách neboli koženkách, tedy vozech, kde je v kupé až osm míst k sezení, tak těch aktuálně máme ve stavu 78 a v oběhu jich je 40, z čehož polovina z nich jezdí pouze sezóně na vlacích z Bohumína do Polska,“ vysvětluje Medelský.

Se starou koženkovou sedačkou se ale už lidé ve vlacích nesetkají. „Už nemáme žádný vůz, kde by opravdu byly ještě ty staré rudé koženky. Všechny jsou minimálně přečalouněné a došlo i k různým úpravám interiéru. Tu starou koženku už tedy lidé v pravidelném provozu, pokud to není náhodou nějaká nostalgická jízda, neuvidí,“ upozorňuje mluvčí.

Dodává, že posupně se budou dostávat do provozu nové vagóny, které budou stará „béčka“ vyřazovat. „Samozřejmě tady ty vozy skončí. Následně se buďto nabídnou k odkoupení a pokud o ně nikdo nebude mít zájem, tak dojde k jejich sešrotování,“ popisuje.

Přestože byly ty takzvané koženky zastaralé už v době svého vzniku, vydržely v provozu přes 40 let.