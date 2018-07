Dva členové legislativní rady zvažují rezignaci. Důvodem je možné plagiátorství ministryně Malé

Rezignaci dva členové legislativní rady vlády zvažují kvůli podezření z plagiátorství ministryně spravedlnosti Taťány Malé z hnutí ANO, uvedl to server Aktuálně.cz. Kroky zváží, pokud se ministryně v případě usvědčení nevzdá funkce. O rezignaci podle serveru přemýšlejí místopředseda rady Aleš Gerloch a další člen Petr Bezouška. Praha 10:52 5. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslankyně hnutí ANO a budoucí ministryně spravedlnosti Taťána Malá | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Případ nelze v žádném případě zlehčovat především s ohledem na pozici, kterou paní Malá v současné době zastává, a jeden z oborů vysokoškolského studia, který tímto nepoctivým způsobem ukončila,“ napsal Bezouška v petici, ve které vyzývá premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO k odvolání ministryně.

Jasné plagiátorství, říká expert o další diplomové práci ministryně Malé. Označil hned 16 stran textu Číst článek

„Má-li být člověk garantem spravedlnosti v našem státě, spravovat resort, s nímž jsou spojovány určité hodnoty a ideály, musí být nejen dobrým manažerem, ale především bezúhonným člověkem,“ stojí dál v textu.

Své další kroky zváží Bezouška podle svých slov na základě toho, jak se Malá k celé kauze sama postaví.

Aleš Gerloch svou rezignaci vnímá údajně jako krajní řešení. „Bylo by na místě to zvážit. Pak bych to viděl na konzultaci s ostatními členy rady. Abych odstupoval jenom já jako nějaké gesto, tak to nevidím,“ řekl Aktuálně.cz.

Zároveň dodal, že by byl rád, aby sama Malá na legislativní radě vše vysvětlila. Oslovena by podle něj měla být také autorka „údajně“ opsané práce a členové komisí, kteří u obhajoby prací seděli.

Další člen rady Karel Eliáš, kterého server oslovil, řekl, že se rozhodne, až bude v celé záležitosti více jasno. Ostatní oslovení členové se odmítli vyjádřit.