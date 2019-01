Výrobce léku Vigantol hlásí problémy. Užívají ho novorozenci po celé Evropě, včetně Česka

Důvodem výpadku jsou problémy se stabilitou roztoku po přestěhování výroby. Potíže s dostupností Vigantolu ale budou mít i ostatní evropské země, protože je zásobuje jediný výrobce.

Státní ústav pro kontrolu léčiv proto nyní řeší, jak Vigantol zajistit. „Domnívám se, že určitě bude otázkou, že se bude muset odněkud dovézt. Ale vzhledem k tomu, že to postihuje celou Evropu, tak bude otázkou, odkud se povede dovézt a jestli jsou někde takové zásoby, které by mohli postrádat a mohli by nám je poskytnout,“ řekla Radiožurnálu jeho ředitelka Irena Storová.

Chyběl i digoxin

Česko se v posledních týdnech potýkalo s výpadkem léku digoxin, který nebyl v lékárnách dostupný od 10. prosince. Výrobce pak musel dovézt mimořádně 16 200 balení ze Slovenska.

Výroba přerušená kvůli chybějící účinné látce byla obnovená v polovině ledna. V lékárnách je lék znovu od minulého týdne.

Pacienti užívající Digoxin už si můžou oddychnout. Minulý týden dorazil do Česka a teď je na pultech lékáren. Podle @SUKLcz tady máme 98 tisíc balení a lékárny si dělají zásoby na měsíce dopředu. @Radiozurnal1 @iROZHLAScz pic.twitter.com/h0uUWkI1VU — Janetta Roubková (@janetta_r) 24. ledna 2019

Po výpadku výroby léku digoxin se lékárny předzásobily. Podle ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv Storové už výrobce dodal až čtyřnásobek měsíční spotřeby.

Tento lék se užívá většinou kvůli poruchám srdečního rytmu nebo při srdečním selhání. Průměrná měsíční spotřeba je asi 40 tisíc balení. Podle lékařů už se novým pacientům většinou nenasazuje, nejde ho ale vysadit těm, kteří ho už roky berou.

Ministerstvo: Výpadkům nelze zabránit

Podle ministerstva nelze takovým výpadkům zcela zabránit. Příčiny výpadku ve výrobě mohou být podle náměstka různé, od technických problémů, přesunu výroby do jiného závodu, problémy s dodávkami surovin až po finanční nevýhodnost.

„Když si firma vyhodnotí, že pro ni není dostatečně obchodně zajímavé ho vyrábět, nemá žádný stát páku, jak ji k tomu donutit,“ uvedl tento týden náměstek ministra zdravotnictví Filip Vrubel.

Držet zásoby nenahraditelných léků jako v případě antivirotik nebo protijedů podle ministra Adama Vojtěcha (za ANO) není možné, protože těchto léků je velké množství a mají jen omezenou dobu použitelnosti.