V olomoucké nemocnici operoval lékař nakažený koronavirem. Pacienti a personál musí do karantény

Lékař urgentního oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci se nakazil koronavirem. Před týdnem se vrátil z Řecka a od té doby pracoval. Nyní musí jeho pacienti i personál, který s ním přišel do styku, do karantény, píše server iDnes.cz. Nemocnice nyní dohledává každého, kdo byl s lékařem v kontaktu, aby mohl být otestován. Olomouc 16:46 14. března 2020

„Testy vyšly pozitivně a děláme standardní opatření, čili izolujeme personál i pacienty, kteří byli v kontaktu a půjdou do karantény,“ potvrdil pro iDnes.cz ředitel nemocnice Roman Havlík. „Lékař pracoval na urgentním příjmu. Ti, co s ním byli v kontaktu se dohledávají, berou se jim odběry a půjdou do karantény,“ dodal.

iDnes.cz dále píše, že nemocnice předčasně začala s testováním, které bylo původně plánované na pondělí. V sobotu dopoledne však vedení nemocnice povolalo zaměstnance laboratoře, kteří začali od dvou hodin odpoledne testovat první vzorky.

„Vznikla akutní potřeba v rámci zhoršující se situace. Vycházíme vstříc požadavkům z terénu. Začneme testovat dnes odpoledne první vzorky a zítra budeme pokračovat,“ uvedl v sobotu pro server ředitel nemocnice Havlík.

Nemocnice podle ředitele může otestovat jen limitované množství vzorků. Přes víkend očekává zpracování 100 testů a v pondělí mají dorazit další vzorky. Nemocnice se však zřejmě neuchýlí k dříve plánovanému testování zájemců, kteří si přejí otestovat bez zřejmých příznaků nákazy.

9 nebo 21 případů?

V Olomouckém kraji přibyly proti pátku dva případy nákazy novým typem koronvairu, celkem je jich v kraji devět. V sobotu to řekla epidemioložka Růžena Halířová z olomoucké hygienické stanice. Jde o dva muže z olomouckého okresu, oba jsou v domácí karanténě, uvedla Halířová. Hejtman Olomouckého kraje však na svém facebookovém profilu v sobotu oznámil, že potvrzených případů je v kraji již 21.

Osmým případem je muž ročník 1934, devátým nakaženým je muž ročník 1991. Hygienici nyní zjišťují, s kým byli v kontaktu. Ráno hygiena evidovala 86 lidí, u kterých se v kraji dělaly testy na onemocnění Covid-19, od té doby jich však podle Halířové přibylo.

První potvrzený případ nákazy koronavirem byl v Olomouckém kraji oznámen v úterý. Virus byl zjištěn u muže z Japonska žijícího v Olomouci, který byl na služební cestě v Británii a zastavil se v Mnichově. Potvrzen byl později také u manželského páru z Litovle na Olomoucku, který byl lyžovat v Itálii. Ve středu byl do statistik nakažených zapsán šestatřicetiletý muž z Přerovska. Také on pobýval v Itálii. Ve čtvrtek byla oznámena infekce u ženy z Litovelska.