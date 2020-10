Prezident lékařské komory vyzval české lékaře v zahraničí k návratu domů. Ti ale příliš nereagují

Šestnáct českých lékařů a lékařek v zahraničí zatím projevilo zájem k dočasnému návratu do Česka. Vyzval je k tomu prezident České lékařské komory Milan Kubek, aby přišli na pomoc českému zdravotnictví, které se kvůli epidemii dostává do vážné personální krize. Covidem-19 dosud onemocnělo přes šest tísíc zdravotníků. Praha 11:11 18. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští lékaři v zahraničí odmítají tradiční kritiku, že vystudovali zadarmo a odešli za lepším. Ilustrační foto | Foto: Eric Gaillard | Zdroj: Reuters

„Na základě mé výzvy se zatím přihlásilo šestnáct lékařů dobrovolníku. Přesměrováváme je na ministerstvo zdravotnictví odbor zdravotních služeb,“ řekl Radiožurnálu prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Podle něj se ozvala například anestezioložka ze Švýcarska, která v Česku uvízla z epidemických důvodů nebo kolega z francouzského Nimes či jeden lékař z Německa.

„Předpokládáme, že by přednostně pracovali v nemocnici, kde působili předtím a mají tam nějaké vazby. Ale to všechno ještě musíme zprocesovat, aby s tím souhlasili jejich zaměstnavatelé, je třeba zajistit pojištění. Není to vůbec jednoduché.“

V zahraničí pracuje několik tisíc českých lékařů a lékařek. Řada z nich působí ve Velké Británii, nejvíce zdravotníků je ale v Německu a Rakousku.

Na klinice Johanna Keplera v rakouském Linzi pracuje pět anesteziologů. Čtrnáct let tam působí Ctibor Vojta, který se vypracoval na primáře jednotky intenzivní péče. Návrat lékařů, byť jen na několik týdnů, považuje za nereálný.

„Situaci chápu, ale třeba já jsem jeden ze dvou lékařů intenzivní péče, kteří se o pacienty s covidem starají. Pravděpodobnost, že by zaměstnavatel řekl, já tě tu nepotřebuju, je takřka vyloučená. Máme stop na dovolené, chrání si nás tady,“ popsal.

Český nezájem

Primář Vojta připomíná, že když bylo na jaře v těžké epidemické situaci Rakousko, českou stranu to nezajímalo. Naopak byli to Rakušané, kteří českým zdravotníkům pomáhali a projevili o ně viditelný zájem. „Jezdím každý den z Českého Krumlova a musel jsem stát nesmyslně na hranici i tři hodiny. Pak dvanáctka na klinice a to samé zpátky. Nikdo v Česku neprojevil žádnou solidaritu. Rakušané nám pendlerům zajistili bydlení, stravu, postarali se o všechno. To jim to máme vrátit tak, že je opustíme?“

Pomoc českých lékařů ze zahraničí nepovažuje za uskutečnitelnou ani anesteziolog Vojtěch Danihel z nemocnice v Markdretwitzu, který leží třicet kilometrů za Chebem. Spíš by pochopil, kdyby se stěhovali pacienti.

„Mně to není lhostejné. V této situaci bych pomohl, mám v nemocnici v Karlových Varech, kde jsem pracoval, kamarády, mám tam i pacienty. Ale to nejde. Dokážu si ale představit, že české pacienty bude záchranka vozit do Německa. Tady se o ně umíme postarat, kapacita je tu pořád velká, i když pacienti přibývají,“ navrhl Danihel.

Prezident České lékařské komory Milan Kubek si je vědom obtíží spojených s návratem, ale je rád za každého. „Je to komplikované, vím. Nejsem naivní a nečekám, že přijdou stovky lékařů. Ale ti kvalifikovaní především z jednotek intenzivní péče by mohli o to víc pomoct.“

Opačně by to nefungovalo

Čeští lékaři v zahraničí odmítají tradiční kritiku, že vystudovali v Česku zdarma a odešli za lepším. Primář Ctibor Vojta to slyšel už stokrát.

„Pracoval jsem v českém zdravotnictví patnáct let za plat nižší než automechanik, který opravoval moje ojeté auto. Já jsem to vrátil dostatečně. Málokdo ale odchází kvůli penězům. Odchází kvůli podmínkám, špatnému systému vzdělávání mladých lékařů a kvůli obrovským přesčasům,“ řekl.

Výzvu k návratu nepovažuje za šťastnou ani kolegiální anesteziolog Vojtěch Danihel z dalšího důvodu. Kdyby podle něj podobnou výzvu vydala lékařská komora na Slovensku, české zdravotnictví by se hroutilo. „Víte, kolik pracuje v českých nemocnicích slovenských sestřiček? Nebo kdyby odešla jen třetina slovenských lékařů? Tak je s českým zdravotnictvím konec.“