Náhlé úmrtí. Předpokládám, že to bylo srdce, odhaduje nadřízený lékaře ze Zemanovy delegace

Lékař Petr Halata byl před odletem do Šanghaje s delegací prezidenta Miloše Zemana zdravý. Na žádné zdravotní obtíže si nestěžoval ani se neléčil s žádnou nemocí. Serveru iROZHLAS.cz to řekl nadřízený 66letého lékaře Petr Chmátal, ředitel vojenského Ústavu leteckého zdravotnictví. Šlo tak podle něj o náhlé úmrtí, za kterým mohl být problém se srdcem. Halatu dlouhá léta znal, byl to podle něj slušný, poctivý a velmi erudovaný člověk. Rozhovor Praha/Šanghaj 20:03 9. listopadu 2018

Byl jste to vy, kdo o jeho úmrtí informoval rodinu?

Ano, rodinu jsem informoval já.

Měl před odletem nějaké zdravotní potíže? Stěžoval si na něco?

Mluvil jsem s ním při plánování cesty a také den před odletem. Na žádné zdravotní problémy si nestěžoval. Mluvil jsem s ním i bezprostředně před odletem. Na samém úvodu jsem se ptal, jako se vždy ptám doktora Halaty, jestli je schopen a ochoten jet na tuto služební cestu.

Mluvil jste s ním i během jeho pobytu v Číně?

Pobyt byl krátký, byl v zásadě dvou nebo třídenní. V průběhu jeho pobytu v Šanghaji jsem s ním nemluvil. Předpokládám, že kdyby byl jakýkoli problém, že by mě doktor Halata zavolal. Aspoň tak jsme byli domluveni a tak to standardně probíhá, že vznikne-li jakýkoli problém, který je potřeba řešit, tak předpokládám, že by se mi telefonicky ozval.

Náhlá smrt, mohlo jít o srdce

Takže jeho smrt byla opravdu neočekávaná? Nepředpokládalo se, že by k něčemu takovému mohlo dojít.

Doktor Halata byl zdráv. A pokud já vím a vím, tak se neléčil s žádnou nemocí. Byla to náhlá smrt, kterou nikdo nepředpokládal.

Pokud by nešlo o cizí zavinění, dalo by se odhadnout, na co zemřel?

Pokud se mě ptáte jako lékaře s mnohaletou zkušeností, nejčastěji se takto klinicky projevují náhlé srdeční arytmie nebo náhlé poruchy srdečního rytmu, ať už způsobené ischemií myokardu nebo způsobené něčím, co nejsme schopni ovlivnit. Sama víte, že dochází k náhlým úmrtím sportovců z kardiálního hlediska třeba přímo uprostřed hry nebo k náhlým úmrtím zcela zdravých osob.

Vzhledem k tomu, že všechny informace, které máme, tedy že pokud já vím, tak doktor Halata si nestěžoval na zdravotní obtíže, aspoň tak jak jsme spolu komunikovali, žil plným pracovním i osobním životem, není známa historie nějaké léčby a zároveň byl ve fyzicky dobré kondici, předpokládali bychom, že tato tragická událost bude způsobena poruchou srdečního rytmu, náhlým selháním srdečním.

Mohlo jít například také o mrtvici?

Samozřejmě, ale většinou mrtvice, asi myslíte cévní mozkovou příhodu, tak mívá určitý vývoj. Nebývá to náhlá smrt. Vezmeme-li si, že náš pan primář byl ráno na snídani, kompletně se nachystal k odletu a byl připraven a nebylo na něm žádných známek nějakého vývoje, je obtížné si myslet, že by příčinou byla cévní mozková příhoda. Tyto příhody mají obvykle několikahodinový až několikadenní průběh. Nebývá to smrt z čistého zdraví, naráz.

Je vaše oddělení v kontaktu s někým v Číně? Jaký bude další postup?

Jsme v kontaktu s naším zastupitelstvím v Číně a s organizacemi, které standardně a rutinním způsobem řeší repatriaci zemřelých do České republiky a vyčkáváme na zprávy, které ze Šanghaje přijdou, ať už o nějakém rutinním vyšetřování, rutinním zjišťování příčiny smrti stejně tak zprávu o tom, kdy a jakým způsobem bude náš pak primář dopraven do České republiky.

‚ Byl s lušný, poctivý a velmi vzdělaný ‘

Mohl byste upřesnit, na co se pan primář specializoval? A jak dlouho se tomu věnoval?

Pan primář byl všeobecným internistou a všeobecnou internu vykonával v zásadě celý život. K tomu se zabýval leteckou medicínou, byl v letecké medicíně specializován a zabýval se i věcmi, které souvisí s posuzováním zdraví lidí, s posuzováním schopností lidí k výkonu určitých funkcí, k výkonu určité činnosti.

Primáře Halatu jsem dlouhá léta znal, byl to slušný, poctivý a velmi vzdělaný, erudovaný a chytrý člověk.

Proč letěl s delegací do Číny? Nebyl to přeci přímo osobní lékař prezidenta?

Je standardním postup, který určuje, jak má být zabezpečena návštěva nebo zahraniční cesta na vrcholné úrovni.

Létal konkrétně s prezidentem na podobné cesty často?

Pan doktor dlouhodobě patřil ke skupině lidí, kteří zahraniční nebo složitější cesty nejvyšších ústavních činitelů, nejvyšších představitelů České republiky zajišťují.

Koho kromě prezidenta ještě třeba doprovázel na cestách?

Nechtěl bych být konkrétní. Myslím, že to není potřeba, ale byl to člověk, který měl v této oblasti dlouhou praxi.