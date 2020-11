Jděte na vlak, nemáme pro vás místo, řekl lékař muži s koronavirem. Nemocnice pochybení odmítá

Devět dnů bojoval s koronavirem. Když se jeho zdravotní stav nelepšil, po dohodě se svým praktickým lékařem si zavolal záchrannou službu. V nemocnici však 56letého Jiřího Jánského odmítli a poslali domů. Vlakem. Jiná možnost mu nakonec nezbyla. Během cesty přitom mohl přenést nákazu na další cestující. Praha 6:00 15. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Incident se stal ve Všeobecné fakultní nemocnici na Karlově náměstí | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jiří Jánský je astmatik, spadá tak do rizikové skupiny. Po nákaze koronavirem se u 56letého muže objevily problémy, kvůli kterým mu praktická lékařka nasadila antibiotika pro komplikace dolních cest dýchacích.

Ani po devíti dnech se jeho stav nelepšil. Nemohl jíst ani pít, začínal být dehydrovaný a lehce apatický. „Po telefonické konzultaci s praktickou lékařkou jsme došli k názoru, že bych měl být hospitalizován,“ začíná vyprávět Jánský.

Poukaz na vyšetření z 2.11.2020 pro Jiřího Jánského od praktického lékaře | Zdroj: Jiří Jánský

Na lince 155 se ho opakovaně ptali, jestli se cítí v ohrožení života. Upozorňovali ho, že případné přivolání záchranné služby si „bere na své triko“. Nikdo jiný ho ale do nemocnice odvést nemohl, protože je kvůli rodinným důvodům v izolaci.

Po příjezdu mu pracovník záchranné služby sdělil, že v tak vážném stavu není. „Pacientově manželce jsem vysvětlil, že naše sanitka je pro akutní případy,“ uvádí záchranář.

Pro Jánského přijela po domluvě speciální sanita pro převoz infekčních pacientů, na kterou musí praktický lékař vypsat žádanku. Ta jej převezla k vyšetření do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Příkaz ke zdravotnímu transportu pro Jiřího Jásnkého | Zdroj: Jiří Jánský

Když ale do nemocnice dorazili, sestra je podle Jánského přivítala slovy: „Vždyť sedí, dýchá sám, co tady chcete.“

Podobný přístup měl i lékař na ambulanci. „Pane, vám v podstatě nic není, vy dýcháte, máme tu horší pacienty, jděte domů,“ popisuje Jánský chování doktora, který ho, covid pozitivního, poslal domů vlakem.

S praktickou lékařkou následně došli k podezření na zánět žlučníku. Nikdo ale diagnózou dosud nepotvrdil. Jánský je stále covid pozitivní, nemůže tak na žádné testy. Jeho stav se ale od výjezdu moc nezlepšil.

Mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice Marie Heřmánková pochybení odmítá. „V lékařské zprávě je jasně uvedeno, že jakékoli obtíže neguje, není dušný, plíce i srdce pracují v pořádku. Z toho důvodu jej lékař propustil jako covid + zpět domů do karantény. Pokud pacient uvede, že nemá obtíže a ani vyšetření nezjistí obtíže, není samozřejmě důvod držet jej v nemocnici,“ říká mluvčí.

„Nic z toho, co popisujete, se u nás opravdu nepotvrdilo, jak můžeme doložit interními zápisy,“ dodává Heřmánková.

Jednání nebylo normální

Výpověď pana Jánského se ale shoduje s verzí Ondřeje Gregora, který byl jako záchranář ze speciální sanitky u celého incidentu.

„Udělala z něj malé dítě, které neví, co má dělat,“ popisuje Gregor komunikaci se sestrou. Jánského ale musel odevzdat do rukou lékaře, aby dostal potvrzení o převozu.

„Před ambulancí nás čekal doktor, který už byl vyloženě nastartovaný, ať se nezlobí, i když je covid pozitivní, ale že v tuhle chvílí tam pro něj nemají místo, sedne na vlak a jede domů, že tam de facto nemá co dělat,“ popisuje předání pacienta doktorovi.

„Kdyby si ho vzali dovnitř, nějakým způsobem vyšetřili, a poté mu třeba řekli ‚nezlobte se, není to indikované k tomu, že máte být hospitalizován‘, vypsali by příkaz k transportu a objednali nějakou sanitku s infekčním doprovodem domů, tak by to bylo něco jiného,“ vysvětluje.

„Nedošlo k pochybení jenom co se týče vyšetření toho stavu, ale došlo k pochybení i toho, že porušili všechna epidemiologická a hygienická nařízení, která mají v nemocnici jasně daná,“ uzavírá celou situaci záchranář.

Poukaz na vyšetření z 3.11.2020 pro Jiřího Jánského od praktického lékaře | Zdroj: Jiří Jánský

Po seznámení s výpovědí Gregora Všeobecná fakultní nemocnice v Praze určité pochybení uznala.

„Lékař provedl stručný záznam do zdravotní dokumentace Všeobecné fakultní nemocnice, bohužel však již tento záznam pacientovi nepředal. V této věci pochybil a pacientovi se omluvíme. Je samozřejmé, že v aktuální velice náročné situaci občas může dojít k nějakému nedorozumění, nebo zvolíme postup, který se během následujících dnů ukáže jako neoptimální a musí být přehodnocen v závislosti na vývoji stavu nemocného. To se v tomto případě ale nenastalo,“ píše ve vyjádření mluvčí Marie Heřmánková.

Nemocnice tedy přiznává administrativní pochybení v případě nepředané lékařské zprávy. Ta ale podle Jánského a záchranáře, kvůli chybějícímu vyšetření, ani existovat nemůže.

Zbytečné volání záchranky

Počátek problému může být u pacientů, kteří skutečně zbytečně volají rychlou záchrannou službu ze strachu, že na ně v nemocnici nezbude místo. Svědčí o tom zkušenosti záchranářů. „V době, kdy jsme zasahovali u pana Jánského, bylo vyjetých 48 vozů záchranné služby a 10 pacientů muselo čekat v pořadí, než se další vozy uvolní,“ popisuje záchranář rychlé záchranné služby. „V 10 hodin dopoledne bylo výjezdů jako v jiné dny ve tři odpoledne,“ dodává.

Situace se nelepší ani v současnosti. „V posledních týdnech se vlivem tlaku dostupných a neustále opakovaných informací množí případy covid pozitivních nemocných, kteří ač nemají závažné symptomy, nejsou v těžkém stavu, ze strachu volají rychlou záchrannou službu a domáhají se hospitalizace,“ popisuje situaci, do jaké se dostávají nemocnice mluvčí Heřmánková.

Jiří Jánský o hospitalizaci ale nestál, chtěl jenom vyšetření nebo jinou péči, která by mu ulevila. „Mám pocit, jako by na nás házel pořád někdo vinu, že se něčeho dožadujeme,“ shrnuje celkový dojem z případu jeho manželka .