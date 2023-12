Čekali jsme systémové řešení, dohoda ale řeší hlavně finance, říká náměstkyně z ostravské nemocnice

Odboroví předáci vyzvali lékaře, aby opět začali sloužit dobrovolné přesčasy. Po měsících vyjednávání lékaři v pátek uzavřeli dohodu s ministerstvem zdravotnictví a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Celkem mají nemocnice dostat asi 10 miliard korun navíc na odměňování svých zaměstnanců. O tom, jak situace vypadá v ostravské nemocnici promluvila v rozhovoru pro Radiožurnál náměstkyně městské nemocnice Ostrava Kateřina Kyselá. Rozhovor Praha/Ostrava 12:21 11. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Podpis dohody opravdu primárně řeší finanční stránku a něco málo ve vzdělání. Ale není to určitě nic systémového, což jsme asi všichni očekávali," říká náměstkyně městské nemocnice Ostrava Kateřina Kyselá (ilustrační foto) | Foto: IKEM

Jaká je situace u vás nemocnici? Kolik lékařů může ještě letos přesčasy sloužit?

My máme celkem okolo 252 lékařů, kteří se podílejí na přesčasové práci a chodu nemocnice. Z těch 252 lékařů nám dalo 136 lékařů výpověď, ale v současné době tu výpověď již 20 lékařů stáhlo.

To jsou poslední čísla z pátku, takže v podstatě očekáváme, že tento týden po podpisu dohody lékařů bude výrazně více lékařů, kteří své výpovědi stáhnou.

Od kdy by se vaše nemocnice mohla vrátit do normálního provozu? Váš kardiolog Mohr mluvil o lednu. Máte už na ten měsíc rozpisy?

Samozřejmě se momentálně připravují. Na druhou stranu zaměstnavatel má 14 dnů na to, aby informoval zaměstnance o tom, jaké bude mít služby v následujícím měsíci. Takže teď zrovna se lednové služby plánují.

Počítáme ale, že podpisem této dohody dojde na některých pracovištích ke změně v organizaci práce i v průběhu prosince. Nepochybně ne na všech, ale máme ústní avíza, že již tento týden stáhnou své výpovědi další lékaři, takže předpokládáme, že během měsíce ještě dojde k úpravám změn provozu v jednotlivým primariátech.

S tím dohodnutým úhradovým dodatkem VZP ohledně peněz pro lékaře problém nemáte? Nemocnice ho podepíše tak, jak je?

To je spíš otázka na pana ředitele. V tuto chvíli je to velmi čerstvé, na poradě vedení budeme dnes (pondělí) řešit, jakým způsobem k tomu budeme přistupovat. Samozřejmě není úplně správný krok ignorovat jakýkoli vývoj situace.

Takže pokud se ministerstvo domluvilo s lékaři, že se budou navyšovat platy, tak otázka zní, jakou formou nebo v jakých složkách je navýšíme. Já předpokládám, že se připojíme k nemocnicím, ve kterých se zvyšování platů bude uskutečňovat.

Podle předsedy Lékařského odborového klubu Martina Engela s dohodou nesouhlasí třeba ve fakultních nemocnicích v Hradci Králové a také v Brně-Bohunicích. Tam prý odborářům vadí, že se dohoda týká jenom peněz a nejsou v ní žádné systémové změny, které požadovali. Je u vás někdo, kdo dohodu kategoricky odmítá?

Zatím nedokážu přesně odpovědět, jestli ji někdo kategoricky odmítá. Oficiální stanovisko podepsané dohody bylo zveřejněno v pátek odpoledne, takže to teď je opravdu v podstatě otázka jednání.

My samozřejmě s našimi zástupci odborových organizací komunikujeme, takže předpokládám, že proběhne schůzka, na které to budeme řešit. Souhlasím s tím, že podpis dohody opravdu primárně řeší finanční stránku a něco málo ve vzdělání. Ale není to určitě nic systémového, což jsme asi všichni očekávali.