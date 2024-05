Skoro polovina pediatrů v Karlovarském kraji je v důchodovém věku a může kdykoliv skončit. Podobná situace je v Jihočeském a Středočeském kraji. Systém se blíží hranici pevnosti i ve většině dalších regionů. Praha/Karlovy Vary 6:20 29. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 ‚Za pediatrem musím dojíždět osmdesát kilometrů.‘ Na Chebsku a Sokolovsku mluví o zhroucení péče

V třináctitisícovém městě Aš v nejzápadnějším výběžku Čech letos končí pediatr. Bez lékaře tak zůstanou čtyři stovky dětí.

„Nejenom pro Aš je to aktuálně obrovský problém, samospráva je zoufalá, rodiče jsou zoufalí, vůbec se jim nedivím,“ komentuje chybějící zdravotní péči starosta obce, Vítězslav Kokoř z hnutí ANO.

Průměrný věk odborných lékařů nepřestává stoupat. Dvě pětiny pediatrů už by mohly do důchodu Číst článek

„Situace se bude s ohledem na věk dalších lékařů v Aši zhoršovat,“ pokračuje. „Pokud nikdo neudělá nějaké opatření, tak nejen že rodiče nebudou mít léčbu pro děti, ale možná za rok skončí i praktický lékař. Úplně se zhroutila primární dětská lékařská péče.“

Petra Silbermann z Aše shání pediatra už dva měsíce. Marně. Seznam specialistů Všeobecné zdravotní pojišťovny nepomáhá.

„Mám tři děti, z toho jedno jsem musela dát k doktorovi pro dospělé,“ stěžuje si. „Mladší nemám kam dát, nemám pediatra. V Karlovarském kraji není žádný pediatr, který by měl volné kapacity. Jsem naštvaná, protože si připadám jako občan druhé kategorie. Za pediatrem musím dojíždět až osmdesát kilometrů, což mi přijde šílené a nesmyslné.“

Bolesti severozápadu země odpovídají výsledkům analýzy serveru iROZHLAS.cz, která sledovala věk lékařů napříč kraji a lékařskými specializacemi. Karlovarsko podle ní má nejvyšší podíl lékařů v důchodovém věku ze všech regionů, 29 procent. Nejbolestnější je problém s věkem u tamních pediatrů, 65. narozeniny už oslavilo 45 procent z nich. Nedostatek dětských lékařů se v blízké budoucnosti prohloubí.

A co dospělí?

„Věkový průměr našich doktorů je přes 70 let,“ popisuje nenadějný stav nezávislý starosta Kraslic na Sokolovsku Jan Šimek. „Před třiceti lety jsme měli plně obsazenou nemocnici, ale ta doba je u konce a jenom čekám, kdo další z doktorů oznámí, že vzhledem k věku to dál nezvládá. Dotazovali jsme se na kraji, na pojišťovnách, všichni říkali, že samozřejmě výběrové řízení vypíšou, ale že by se hrozně divili, kdyby se podařilo najít někoho, kdo by do Kraslic přišel.“

DATA O VĚKU ZDRAVOTNÍKŮ Data o věku zdravotníků v letech 2022 a 2023 si redakce iROZHLAS.cz vyžádala podle zákona o svobodném přístupu k informacím od Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Nabízíme je na našem GitHubu: lékaři 2023, zdravotní sestry 2023, lékaři 2022 a zdravotní sestry 2022.

„Jsme na volném trhu, kde musíme soutěžit s většími, bohatšími městy, které ty doktory přeplácejí. V této soutěži nemůžeme s naším rozpočtem a danými podmínkami uspět,“ dodává starosta.

Pediatři přitom nejsou zdaleka jediným přestárlým oborem. Do důchodu by mohla odejít čtvrtina českých odborných lékařů napříč republikou. Vedle pediatrů jde nejčastěji o praktiky, internisty a chirurgy, jak ukázaly výsledky první části analýzy, zaměřené na celé Česko. Také u těchto oborů se ale ukazují výrazné regionální rozdíly. Nejvíc vysokověkých lékařů je kromě Karlovarska také v Plzeňském, Ústeckém a Jihočeském kraji – v příhraničí.

Málo lidí, lidi chybí

„V podstatě každý den nám do dětských ordinací volají rodiče a shánějí pediatra,“ líčí každodenní karlovarské boje tamní koordinátorka dětských lékařů Jana Vyhlídková. „Někdo má ještě malou kapacitu volnou, ale těch dětí, které pediatra nemají, je velké množství. Je to velký problém v celé České republice, systém dětské primární péče se v podstatě začal hroutit.“

Podle analýzy iROZHLAS.cz sice apokalypsa zatím nenastala, ale u pediatrů už je systém skutečně na hranici pevnosti. Mezi lety 2022 a 2023 ukončilo v celé republice praxi sedm desítek (2,4 procenta) dětských lékařů. Jde sice o relativně malé číslo, ale za pouhý jeden rok – delší časová řada a zejména prognóza by nejspíš ukázala na krizi nabírající na síle. Největší drama hlásí Vysočina, meziročně přišla o dvacet (15 procent) pediatrů.

U ostatních specializací je trend optimističtější, meziročně v Česku přibylo necelé procento odborných lékařů. Ovšem ne všude a opět je bitý Karlovarský kraj. Ten opustily některé specializace: od roku 2022 přišel o oba praktikující kardiochirurgy, jediného dětského urologa, klinického farmakologa a neuroradiologa.