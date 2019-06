Nemocnice si mladé lékaře zavazují kvalifikačními dohodami. Za jejich porušení musí vyplatit statisíce

Až polovina lékařů před atestací se podle spolku Mladí lékaři setkává s tím, že jim nemocnice nabízejí takzvané kvalifikační dohody. Dohodou se krajským nebo soukromým nemocnicím zavazují lékaři k tomu, že v nich budou pracovat ještě několik let po atestaci. Podle mladých lékařů si ale zařízení podpis kvalifikační dohody někdy vynucují. Praha 7:49 12. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kvalifikační dohodou se lékař většinou zaváže nemocnici na pět let po atestaci | Foto: Fotobanka RGBStock | Zdroj: Fotobanka RGBStock

U každého šestého mladého lékaře je kvalifikační dohoda dokonce jedna z podmínek nástupu. Vyplývá to z průzkumu Sekce mladých lékařů České lékařské komory.

„Ono jen stačí tomu mladému lékaři říct - my vás nepustíme na stáže. Tím pádem mu oddalujete atestaci, protože zaměstnavatel nemá žádnou zákonnou povinnost mladého lékaře na stáže pouštět, oni před něho předloží dohodu a řeknou - podepiš to, jinak nikam nepůjdeš,“ popsal Radiožurnálu předseda spolku Mladí lékaři Martin Kočí, jak si nemocnice vynucují podpis kvalifikačních dohod.

Zažila to i lékařka Alžběta Podolová, když před osmi lety nastupovala do jedné z okresních nemocnic v Moravskoslezském kraji. Dohodu nepodepsala.

„Uzavření kvalifikační dohody byla podmínka toho, aby člověk vůbec na nějakou stáž mohl odejít. Byla jsem toho názoru, že to vzdělání neslouží mně, to je záruka toho, že když zaměstnavatel bude mít atestovaného lékaře, tak garantuje a poskytuje kvalitní péči, takže je to primárně jeho problém,“ říká Alžběta.

Dnes je jí 33 a atestaci stále nemá. „Pokud jsem chtěla absolvovat stáže, které byly povinné, zaměstnavatel mi to neumožnil, tak mi nezbývalo, než že jsem strávila měsíce v dobrovolné nezaměstnanosti, takže jsem byla osm měsíců nezaměstnaná a obcházela jsem stáže.“

Podle hejtmanky Karlovarského kraje a předsedkyně Asociace krajů Jany Mračkové Vildumetzové z hnutí ANO jsou dohody na místě.

Nedostatek doktorů

„Uzavíráme je, protože veškeré finanční prostředky, které se týkají toho vzdělávání, tak jdou na vrub nemocnice. Pokud nemocnice investuje do lékaře z hlediska jeho vzdělávání, aby získal atestaci, tak přece pak není možné, aby po získání atestace odešel například do zahraničí,“ vysvětluje.

Podle ní se všechny nemocnice potýkají s nedostatkem personálu a i to je důvod, proč se kvalifikační dohody uzavírají.

Jenže podle Mladých lékařů by nemocnice měly vytvářet spíš pozitivní motivaci, aby si nováčky udržely.

„Nejsou schopni jim vytvořit adekvátní podmínky, a proto se je snaží násilím donutit, aby podepsali ty dohody a udrželi je. To je otrocké řešení, kdy zneužívají svého postavení, když se ti lékaři chtějí a musejí vzdělávat,“ říká předseda spolku Martin Kočí.

Kvalifikační dohodou se lékař většinou zaváže nemocnici na pět let po atestaci. Pokud dohodu vypoví dřív, musí zaplatit náklady na své vzdělávání a někdy i pokutu. Částky se pohybují ve stovkách tisíc.

„Znění kvalifikační dohody bylo poměrně jednostranné a pro nás, pro mladé lékaře, nevýhodné. Finanční sankce, kterou nemocnice vyžadovala, pokud by lékař ukončil v nemocnici pracovní poměr hned po získání atestace, byla až půl milionu korun,“ popisuje lékař Jan, kterému před dvěma lety kvalifikační dohodu nabídla jedna z nemocnic Středočeského kraje.

Většina těch, kteří dohodou podepíšou, tak radši v nemocnicích danou dobu zůstane. Jenže to má dopady třeba i na rozšiřování řad dětských praktických lékařů, kterých je v Česku kritický nedostatek. Mladí, kteří by do praxe chtěli, se do ní totiž i kvůli kvalifikačním dohodám dostávají za delší dobu, upozorňuje předsedkyně Sdružení praktických dětských lékařů Ilona Hulleová.

„Pozorovala jsem to v loňském roce, kdy mi volali absolventi lékařských fakult a snažili se někde si zajistit povinné vzdělávání na dětských odděleních a naráželi na tyto problémy. Ještě horší situace byla, když řekli, že směřují do primární péče a chtějí dělat praktika. Upozorňovali jsme na to všechny… ministerstvo, krajské úřady.“

Výjimku mají fakultní nemocnice

Ministerstvo zdravotnictví s tím však podle jeho šéfa Adama Vojtěcha za hnutí ANO nemůže nic dělat. Kvalifikační dohody totiž umožňuje zákoník práce.

„Zakazovat autonomním subjektům uzavírat tyto smlouvy mám pocit, že nevím, jestli by to vůbec bylo možné. Zkrátka je to smluvní vztah, je to prostě poptávka a nabídka a samozřejmě ten lékař s tím vždycky musí souhlasit. Nebo může jít do jiné nemocnice, kde to tak není,“ říká ministr.

Kvalifikační dohody nesmí nabízet jen Fakultní nemocnice, a to z nařízení ministerstva zdravotnictví z roku 2011. Přesto o tom aktuálně uvažuje ta ostravská.

„Motivace mladých lékařů k dalšímu vzdělávání je pro nás aktuální téma, mezi to patří i možnost kvalifikačních dohod,“ říká mluvčí nemocnice Naďa Chattová.

Zástupci nemocnice o tom chtějí s mladými lékaři jednat tento týden. I když kvalifikační dohody se ve fakultních nemocnicích používat nesmí, podle ministra jim za porušení nařízení nehrozí žádné pokuty.