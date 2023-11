Válek nemůže být hloupý. Snažil se dělat si z nás legraci a podvést nás, říká prezident lékařské komory

Lidé musí od tohoto pátku 1. prosince počítat s omezením zdravotní péče v nemocnicích. Pondělní jednání lékařů s ministerstvem zdravotnictví totiž skončilo bez dohody a část zdravotníků trvá na tom, že nebudou pracovat přesčas. „My jsme pana ministra varovali už v létě, v současnosti se pan ministr chová nezodpovědně. Z nás si dělá legraci a na pacientech mu vůbec nezáleží,“ říká prezident České lékařské komory Milan Kubek. Praha 15:15 28. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Mrzí mě to, my jsme pana ministra varovali už v létě,“ říká prezident lékařské komory Milan Kubek | Foto: Dana Špicarová | Zdroj: Český rozhlas

Je definitivní, že od pátku bude péče v nemocnicích omezená? Nemůže ještě něco změnit schůzka zástupců mladých lékařů s premiérem Petrem Fialou plánovaná na čtvrtek?

Doufám, že to definitivní není, protože naším cílem není omezovat zdravotní péči, ale naopak zajistit její dostupnost i v následujících letech. Musíme učinit medicínu a práci ve zdravotnictví více atraktivní, aby měl pacienty kdo léčit nejenom v prosinci, ale za rok, za dva, za tři. Aby se naše zdravotnictví dokázalo vyrovnat s obrovskou demografickou výzvou. Tedy s tím, že populace stárne.

Opravdu jsme oslovili pana premiéra s žádostí o jednání. Zároveň jsem psal dopis panu prezidentovi s žádostí o pomoc, protože nezodpovědnost ministra zdravotnictví Válka je opravdu zarážející. Skutečně nám čtyřikrát předložil úplně stejné návrhy, které jsme odmítli. Už jsme měli pocit, že si z nás asi dělá legraci a že mu na pacientech patrně vůbec nezáleží.

Co přesně na té schůzce chtějí mladí lékaři s premiérem řešit?

Stále jsou to ty požadavky, které se dají shrnout do oblasti novely zákoníku práce a zajištění jeho dodržování, protože v současnosti je zákoník práce, alespoň pro velké nemocnice, cárem papíru. Nedodržuje se, nedodržoval se a s tím je třeba učinit konec.

Za druhé jsou to změny ve specializačním vzdělávání lékařů, o kterých pan ministr sice hovoří, ale pokud nebude zajištěna nezávislá kontrola ze strany České lékařské komory, tak to může dopadnout úplně stejně jako s dodržováním zákoníku práce.

A potom to jsou odměny za práci, aby lékaři vydělávali v průměru jedenapůlnásobek až trojnásobek průměrné mzdy, což jsou takové standardní poměry v západních zemích, ale aby toto bylo za základní pracovní dobu, protože není možné systém poskytování zdravotní péče v nemocnicích založit na přesčasech jako dosud.

A není možné, aby lékaři byli na nich tolik ekonomicky závislí. To znamená, aby třeba polovina jejich příjmu neplynula právě z té obrovské otrocké přesčasové práce.

Teď to tedy vypadá, že kvůli neshodě s vládou dostanou lékaři na odměny přidáno méně peněz, než jim ministerstvo zdravotnictví nabízelo. Nabídka byla 8,5 miliardy. Teď to má zůstat na původní výši 6,8 miliardy. Počítali jste předem i s touto variantou?

Všechny tyto peníze jsou naprosto fiktivní, protože jednak pan ministr hovoří o zvýšení platu pouze ve státních velkých fakultních nemocnicích. To znamená, že drtivé většiny zdravotníků, kteří pracují v regionálních nemocnicích a za svoji práci pobírají mzdu, která je v současnosti o několik tisíc nižší, než jsou platy ve státních nemocnicích, se to vůbec týkat nemá. Na poslední chvíli si pan ministr vzpomněl, že vedle lékařů a lékařek v nemocnicích pracují také zdravotní sestry.

Ty peníze nebyly nijak garantovány, pan ministr nám vůbec nebyl schopen vysvětlit, jak by se peníze do nemocnic dostaly. Stejně imaginární je částka 6,8 miliardy, protože úhradová vyhláška počítá, a vydávala se už v říjnu bez ohledu na naši akci, s nějakým nárůstem, který by měl pokrýt primárně obrovskou inflaci, se kterou se zdravotnická zařízení potýkají.

Jak dopadne hospodaření konkrétních nemocnic a kolik dostanou od zdravotních pojišťoven, se ředitelé dozví až v prvním pololetí roku 2025 při závěrečném vyúčtování. Takže vázat na úhradovou vyhlášku mzdy a platy od ledna 2024 je úplný nesmysl. Ale pan ministr nemůže být hloupý, aby tomu nerozuměl. Prostě se snažil dělat si z nás legraci a podvést nás.

Na co se tedy máme připravit od tohoto pátku? Máte konkrétní informace o tom, jak se to odrazí na provozu větších nemocnic?

Znovu opakuji, naším cílem není omezovat zdravotní péči. Naším cílem je dohodnout se a zajistit to, aby zdravotní péče byla dostupná i nadále. Nemocnice se připravují, jsou rozpisy směn, pojedou ve směnném provozu.

Znamená to, že se budou snažit zachovat akutní zdravotní péči, ale bude omezená veškerá péče plánovaná, protože v normální pracovní době bude v nemocnicích mnohem méně zdravotního personálu, než by bylo potřeba.

Bez této akce bychom se žádných seriózních jednání ani nedočkali. V současnosti se pan ministr chová nezodpovědně. Z nás si dělá legraci a na pacientech mu vůbec nezáleží.

Takže bych se chtěl tímto způsobem omluvit pacientům, které čekají nepříjemnosti, ale chtěl bych je požádat, aby nás pochopili, protože kdybychom tuto akci neudělali a kdybychom byli neúspěšní, tak by za rok, za dva, za tři zdravotní péče v nemocnicích úplně zkolabovala. Lékaři prostě nejsou a mladí lékaři za stávajících podmínek prostě pracovat nebudou.