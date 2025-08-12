Lékaři na ultrazvuku nenašli, že nenarozenému dítěti chybí stehenní kost. Odškodné rodiče nedostanou
- Před čtyřmi roky se v náchodské nemocnici narodila Thea s jednou výrazně kratší nožičkou než druhou. Má totiž vývojovou vadu, která způsobila, že jí chybí stehenní a lýtková kost.
- Matka Hana navštěvovala všechna pravidelná vyšetření. Lékaři jí vždy po provedeném ultrazvuku řekli, že plod je zdravý a vyvíjí se standardním způsobem. O vadě se tak dozvěděli až po porodu.
- Rodiče lékaře a nemocnici zažalovali a chtějí vyplatit 2 miliony korun, aby zajistili dceři důstojný život. Soud jejich žádost zamítl, rodiče se odvolali.
- Thea musí mít speciální protézu z Vídně. Má už třetí, jedna stojí 200 tisíc korun. Pojišťovna je odmítá proplácet.
V květnu 2021 se Haně a Janovi narodila v náchodské porodnici jejich první dcera Thea. I když až do porodu vyšla všechna vyšetření bez náznaku problému, hned po narození bylo jasné, že něco není v pořádku.
Miminko mělo viditelně kratší levou nožičku. „Pro mě to bylo překvapení. Na první pohled jsem si ničeho nevšiml, ale pak mě na to upozornili doktoři. Když jsem se na to pak podíval, tak už to bylo evidentní. Ale zrovna se narodilo dítě, to je spousta emocí, ale pamatuju si, že nikdo nevěděl, co se děje,“ vzpomíná otec dítěte Jan.
Délka nohy čtyřleté They dosahuje zhruba jen poloviny té zdravé. Ve stehnu jí totiž chybí stehenní kost, koleno a lýtková kost. Absence nejdelší kosti v těle má za následek, že levá noha nikdy nebude její nosná končetina, protože holenní kost není spojená s kostrou těla.
Přitom lékaři na všech pravidelných prohlídkách rodičům potvrzovali, že čekají zdravé dítě. Těhotná Hana podstoupila ultrazvukových vyšetření hned několik. A všechny se stejným závěrem: plod v pořádku. V jedné lékařské zprávě dokonce vyšetřující gynekolog napsal: „obě horní a dolní končetiny fysiologické“.
Hana s Janem jsou proto přesvědčení, že lékaři pochybili, a zažalovali jednak vyšetřujícího gynekologa a pak trutnovskou nemocnici, kde vyšetření před porodem také probíhala. Požadovali po nich jako náhradu újmy 2 miliony korun.
„Nechceme zbohatnout, ale zajistit dceři spokojený život. Zvládáme to jen kvůli tomu, že můžeme oba chodit do práce a díky tomu, jak je Thea šikovná,“ shodují se rodiče.
Rozsudek: Nikdo nepochybil
Trutnovská nemocnice jakékoliv pochybení své lékařky odmítla. „Stojíme za tím, že náš lékař postupoval zcela lege artis, což ostatně potvrdil i znalecký posudek renomovaného znaleckého ústavu,“ odpověděla mluvčí Lucie Prouzová s tím, že nemocnice aktivně podporuje další vzdělávání lékařů.
Před soudem se podle rozsudku obhajovala tím, že není „dostatečně prokázané, že by při jí provedeném ultrazvukovém vyšetření byla vrozená vývojová vada plodu zjistitelná“.
Druhý gynekolog se nechtěl k případu vracet, na zaslané dotazy vůbec nereagoval. Před soudem se hájil tím, že postupoval s péčí řádného odborníka. Namítal také, že i při správně provedeném vyšetření může taková vrozená vada zůstat nepoznaná.
Soudkyně Gabriela Řezníčková z Okresního soudu v Trutnově jim dala za pravdu a případ uzavřela nepravomocným rozsudkem, v němž stojí, že nikdo nepochybil.
„Obě žalované (gynekolog i nemocnice – pozn. red.) provedly správně ultrazvukové vyšetření. Dokazováním bylo postaveno na jisto, že ani jedna ze žalovaných při poskytování zdravotní péče nijak nepochybila,“ rozhodla Řezníčková.
Rozsudek opřela především o znalecký posudek Nemocnice Bulovka, který na základě několika snímků posoudil, jestli lékaři postupovali správně.
„Posuzovaný defekt je zjistitelný při ultrazvukovém vyšetření. Detekční schopnost ultrazvuku je však omezená. Minimálně čtvrtina závažných defektů končetin zůstane při prenatální diagnostice nepoznána,“ odůvodnili lékaři, proč si nikdo chybějící nejdelší kosti v těle ani na jedné z celkem čtyř prohlídek nevšiml.
Podle nich je to tak ojedinělá vada, že je vysoce nepravděpodobné, aby se s ní gynekolog setkal a dokázal ji odhalit. „Znalec projednávanou kauzu označil za přesný důkaz, že i při správně provedeném vyšetření nedojde k odhalení vady,“ shrnula soudkyně závěry posudku.
Nemohli vadu očekávat?
Znalci také řešili, proč gynekolog v jedné zprávě popsal přítomnost všech čtyř končetin: „Při přítomnosti stehna vyšetřující předpokládá i přítomnost stehenní kosti, byť ji nemusí při vyšetření zachytit.“
Rodiče se s takovými závěry ale nechtěli smířit a požadovali, aby znalci doplnili svůj posudek o vyhodnocení snímků, které obsahují dolní končetiny. Znalci si ale nebyli jisti, že by na základě toho něco zjistili.
„Je otázkou, nakolik by bylo takové doplnění v projednávaném případě účelné, když posuzované snímky pouze ilustrují provedení ultrazvukového vyšetření. Interpretaci vyšetření provádí vyšetřující,“ stojí v rozsudku. Soudkyně Řezníčková tak rozhodla, že snímky dolních končetin jako důkaz nepřipustí. Stejně tak zamítla i posudky z embryologie a ortopedie.
Zamítavý verdikt Hanu s Janem zaskočil. „Argument, proč to neobjevili, byl, že je to vada, která je vzácná, a proto ji tam nemohli očekávat. Ale přece z logiky věci to je přesně ten důvod, kvůli čemu se vyšetření dělají. Aby se odhalily ty neočekávané věci. Ne že uvidím jenom to, co čekám,“ zamýšlí se otec dívky.
Rodiče They mají také pochybnosti, jak nestranný byl posudek pražských lékařů a zda ho vůbec mohli udělat. Proti rozhodnutí soudu se proto odvolali a nově ho projedná Krajský soud v Hradci Králové.
V odvolání argumentují tím, že v případě, že by soud nařídil nemocnici zaplatit odškodné, náklady by šly za pojišťovnou Kooperativa, u které je trutnovská nemocnice pojištěná. S tou samou pojišťovnou má uzavřené smlouvy i pražská Nemocnice Bulovka, která posudek připravila. Soudu navíc znalci takové okolnosti nesdělili.
Vliv vztahu na vyznění posudku ale pražská nemocnice odmítá a vylučuje jakýkoli střet zájmů. „Mezi skutečností, že pojišťovna Kooperativa je naším pojistitelem, a jakoukoli činností našich lékařů, znalců či jakýchkoli jiných zaměstnanců nebo spolupracovníků není absolutně žádná souvislost,“ napsala mluvčí nemocnice Eva Stolejda Libigerová.
Protéza za 200 tisíc korun
Mezitím rodiče musí pořídit pro Theu novou speciální protézu, která jí umožňuje chodit. Nyní mají už třetí a tím jak holčička roste, potřebují nový model.
„Jednu jsme měli s obrázkama, jednu červenou a teď máme dinosaurovou. Ale jednu jsme si nechali na otevírání oken,“ doplňuje Thea šišlavým hlasem své rodiče.
Protézy jim vyrábí na míru specializovaná firma ve Vídni. „První protézku, když Thea ještě nechodila, jsme měli vyrobenou v Česku, ale náš doktor nám řekl, že to není úplně to, co Theuška potřebuje. To jsme našli až v Rakousku,“ popisuje Jan s tím, že tam musí na úpravy jezdit zhruba jednou za dva měsíce.
Jedna taková pomůcka, která pomůže Thee zapojit se do dětského života, stojí 200 tisíc korun. Pojišťovny jim na to ale odmítly přispět. Jan s Hanou to vysvětlují tím, že pojišťovny podle zákona nemohou proplácet protézy z ciziny, když je umí vyrobit i české firmy. Doporučily jim tak, aby se zkusili obrátit na ně.
„Měli podmínku, že si to máme nechat nacenit v Česku. Našli jsme ale protetiku, která funguje hrozně dobře. Thea teď prospívá skvěle a hledat něco dalšího pokus, omyl, prostě nejde. Pojišťovna ji uhradí, ale když to nebude vyhovovat a nebude to k ničemu, tak smůla, a to se těžko řeší,“ vysvětlují rodiče.
Rodiče by byli rádi, kdyby žalobou přispěli k větší osvětě a odbornosti prováděných vyšetření. „Mně by pomohlo, kdyby z našeho případu pak měl prospěch někdo další nebo kdyby to mělo nějaký dopad v tom smyslu, že se začne dbát na to, aby to vyhodnocování třeba dělali lékaři, který jsou na to specializovaní, a ne každý druhý,“ říká maminka.
Zároveň ale netají, že potřebují peníze, aby zajistili dceři hodnotný život. „Abychom byli schopni jí zajistit jenom ty kvalitní protézy, tak na to prostě nemáme,“ říká otec.