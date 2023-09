Předseda mladých lékařů: Dobrovolné přesčasy jsou iluze, mladí zdravotníci jsou do nich tlačeni

Sekce mladých lékařů České lékařské komory v pondělí varovala, že její členové přestanou od 1. prosince sloužit dobrovolné přesčasy v nemocnicích, pokud Sněmovna schválí stávající návrh novely zákoníku práce. K výzvě se zatím připojila asi pětina z 20 tisíc nemocničních doktorů a doktorek. „Pokud to nastane, povede to k výraznému omezení zdravotní péče,“ upozorňuje na Radiožurnálu předseda sekce mladých lékařů České lékařské komory Jan Přáda. Rozhovor Praha 20:28 4. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Platy lékařů nejsou vzhledem k zátěži úplně adekvátní,“ tvrdí Přáda (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nyní může zaměstnavatel nařídit 150 hodin práce přesčas ročně, další přesčasy nad tento rámec jsou dobrovolné, a to maximálně do 416 hodin za rok. Další navýšení přesčasů pro zdravotníky má být dobrovolné a přesčasy samozřejmě mají být extra placené. Proč vám další navýšení v tom případě tak vadí?

Přesčasy mají být placené úplně stejně jako jakékoliv jiné přesčasy do té doby.

Dobře, ale je to nad rámec platů?

Ano, je to nad rámec platu. To máte pravdu. Nicméně přesčasová novela říká, že můžeme pracovat až 832 hodin přesčasů za rok. Což v podstatě dělá osm hodin denně sedm dní v týdnu anebo třeba 243krát dvanáctihodinovou směna za rok.

To je pracovní vypětí, které nám připravují jako běžný pracovní rok. Pro nás to je naprosto neakceptovatelné, protože z tohoto hlediska není možné pro zaměstnance, aby takové vypětí a takové množství přesčasové práce dokázali zvládnout, a to i z hlediska toho, aby bezpečně a dobře pečovali o pacienty.

Na druhou stranu, má to být přece dobrovolné…

Dobrovolnost je v tomto naprosto iluzorní. Zvláště mladí lékaři jsou svázáni postgraduálním vzděláváním, kdy se velmi snadno může stát a děje se to každý den, že pokud nevyhoví svému zaměstnavateli v tom, že dobrovolně bude tyto přesčasy sloužit, zaměstnavatel mu zase neumožní třeba stáže a povinné výkony.

Ty je třeba dokončit, aby úspěšně dovršil své vzdělávání, které má ze zákona povinné.

Druhá věc je kolegialita. Lékaři jsou samozřejmě hozeni do systému, kdy jim řeknou, že pokud to jeden lékař nezaslouží, tak druhý bude muset sloužit dvakrát tolik.

Třetí záležitost je samozřejmě ekonomická. Momentálně má lékař po škole zhruba 170 korun čistého na hodinu. Lékař po atestaci má nějakých 240 korun čistého na hodinu, což pro zaměstnání, které má velkou psychickou, fyzickou i emoční zátěž a jedná se o vysoce kvalifikovanou pracovní sílu, není úplně adekvátní.

Z tohoto důvodu jsou lékaři ekonomicky tlačeni do toho přesčasy sloužit. To znamená, že dobrovolnost je iluzorní. A ve chvíli, kdy to legislativní rámec umožní, budou do toho lékaři těmito metodami tlačeni.

Omezení zdravotní péče?

Pokud byste opravdu hrozbu splnili a od prosince přestali sloužit přesčasy, nepovede to ke zhroucení pohotovostí v některých zdravotnických zařízeních?

My to v první řadě splnit nechceme. Vyzýváme k tomu, abychom se sešli u jednacího stolu s příslušnými politiky a vedli diskusi v tom, jak přesčasové množství práce ukotvit.

Tomu samozřejmě rozumím. Na druhé straně, pokud jste hrozbu vyslovili, tak se ptám, jestli máte zmapovány případné následky. Kdyby k tomu opravdu došlo, zhroutil by se systém pohotovostí?

Pokud by k tomu došlo a politická diskuse byla žádná nebo odmítavá a dospěli bychom do tohoto bodu, tak to povede pravděpodobně k velmi výraznému omezení zdravotní péče v České republice.

A s tím jste smířeni?

Je otázka, jak jsme s tím smířeni. Jde o to, že momentálně už všechny legální přesčasy máme splněny. To znamená, že pokud je na nás požadavek v tomto momentu, abychom dělali něco, co není legální, tak je to jako, kdyby vám váš šéf řekl, že máte jezdit 200 km/h po dálnici. To je věc, kterou po vás prostě nemůže chtít.

Pokud všechny legální přesčasy splněné máme, nikdo na světě po nás nemůže chtít, abychom je dělali dál nelegálně.