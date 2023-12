Lékařské odbory podpořily dohodu s ministerstvem zdravotnictví o nárůstu platů a mezd v příštím roce

Lékařský odborový klub – Svaz Českých lékařů v pátek na svém jednání podpořil dojednanou dohodu s ministerstvem zdravotnictví. Ta by měla zajistit, že příští rok na odměny zdravotníků půjde o téměř deset miliard korun navíc. Podle předsedy odborového klubu Martina Engela měly některé odborové organizace k výsledné podobě dohody výhrady. Většina ji ale podpořila. Praha 17:01 7. 12. 2023 (Aktualizováno: 17:16 7. 12. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Asi tři miliardy ze zmiňovaných téměř deseti nabídla lékařům pojišťovna VZP ze svých rezerv (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

„Bylo to akceptováno velkou většinou jako maximum možného, co je potřeba chápat jako první krok k nápravě poměrů. Není to tak, že něco končí, ale spíš začínají,“ uvedl pro Radiožurnál předseda odborového klubu Martin Engel.

Dohodu by měli zástupci lékařů uzavřít s ministerstvem zdravotnictví a vedením Všeobecné zdravotní pojišťovny v pátek. Po jejím podepsání chtějí protestující lékaře vyzvat, aby stáhli výpovědi z přesčasové práce.

Na navýšení odměn pro příští rok se zástupci lékařské komory dohodli s premiérem Petrem Fialou (ODS) minulý čtvrtek. Premiér lékařům nabídl o 9,8 miliard korun navíc. Komu a kolik by se mělo přidat, oznámil začátkem týdne po zveřejnění detailů dohody ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Ze státní kasy půjde jen část – asi tři miliardy ze zmiňovaných téměř deseti totiž nabídla pojišťovna VZP ze svých rezerv. Jde o jakousi pojistku, která má zajistit, že nemocnice peníze skutečně investují do platů zaměstnanců. Pokud to nedodrží, peníze navíc od VZP nezískají.

