Iniciativě Lékaři pomáhají Česku se nedaří zapojit specialisty. Část z nich si stěžuje na pojišťovny

Iniciativě Lékaři pomáhají Česku se zatím nedaří očkovat proti covidu-19 v ordinacích ambulantních specialistů. Radiožurnálu to řekl vedoucí koordinačního týmu iniciativy Radek Mounajjed. Cílem dobrovolníků je zavést možnost nechat se očkovat v ordinaci každého lékaře, který se k iniciativě připojí. Podle Mounajjeda se přihlásil velký počet lékařů, část z nich si ale stěžuje na přístup pojišťovny. Praha 21:33 9. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Iniciativa chce, aby se mohlo očkovat i v ambulancích specialistů. Ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Mobilizace ze strany pacientů od chvíle, kdy se kampaň spustila, je obrovská a je vidět že za tu dobu rapidně stoupl počet podaných posilujících dávek. Od úterka do včerejška bylo podáno asi 526 tisíc ‚boosterů‘,“ řekl ve čtvrtek Radiožurnálu Radek Mounajjed.

Registrovalo se už 131 ordinací a 1245 dobrovolníků z celého Česka.

Babiš: Po pěti měsících se budou moci nechat přeočkovat i lidé nad 55 a 50 let Číst článek

Iniciativa, za kterou stojí zejména stomatologové, chce do očkování zapojit ambulantní specialisty. Vakcinační centra jsou podle ní dobrá věc, ale nemohou sloužit jako dlouhodobý pilíř očkování.

„Je třeba zapojit ambulantní lékaře ze všech oborů a i oni sami projevili obrovský zájem, že by rádi pomohli s očkováním,“ popsal hlavní koordinátor.

K očkovacím centrům by tak měla přibýt možnost nechat se očkovat ve vyhrazenou dobu v kterékoliv ordinaci zapojeného lékaře. Lidé by se na termín hlásili předem. Ambulantních lékařů je v Česku přes 33 tisíc, očkuje zatím ale přibližně pouze 3300 z nich.

Podle Mounajjeda hrozí, že se více lékařů ani nebude moct zapojit.

„Bylo nám ohlášeno, že nejde očkovat u ambulantních specialistů, že to tam není vyřešené a pojišťovna nesouhlasí s uzavíráním plateb pro lékaře, který už smlouvu s pojišťovnou má. Lidé dostali od pojišťovny několik mailů se zamítavým postojem,“ prohlásil s tím, že pojišťovna i ministerstvo zdravotnictví od začátku o projektu věděly, o překážkách se ale iniciativa dozvěděla až ve čtvrtek.

Budu pomáhat, dokud neumřu, říká neurolog v důchodu. Kvůli chybějícím zdravotníkům opět pracuje Číst článek

Pro iniciativu je podle něj situace nepochopitelná, a to především proto, že díky větší proočkovanosti by ušetřily peníze především samy pojišťovny: „Myslel jsem si, že VZP bude hlavní pilíř, který bude dělat kampaň pro pacienty, aby šli na posilují dávky. Tam oni ušetří peníze, když pacienti neskončí v nemocnici.“

Celou situaci ve čtvrtek iniciativa projednávala s premiérem v demisi Andreje Babišem (ANO) i ministerstvem zdravotnictví. „Premiér nás podporuje, dnes se celý den snažíme, abychom našli nějakou cestu, ale právníci ministerstva zdravotnictví vidí použití ambulantních lékařů jako slepou cestu. Očekával jsem, že bude nějaké mimořádné opatření, nějaká vyhláška, která to podpoří,“ řekl ve čtvrtek Mounajjed.

Nad dalším postupem tak visí otazník. Všeobecná zdravotní pojišťovna se k situaci zatím nevyjádřila s tím, že reakci zveřejní během pátku. „Čekáme, co bude, a komunikujeme. Přišlo mi že ministr zdravotnictví (Adam Vojtěch za ANO) by byl velmi rád, kdyby to prošlo, ale nejsou schopni najít právní formu, aby se tak stalo,“ uzavřel Moundajjed.