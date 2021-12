K iniciativě Lékaří pomáhají Česku se připojilo 1100 lidí, nástup do nemocnic komplikuje administrativa

Iniciativě Lékaři pomáhají Česku se přihlásilo už přes 1000 zdravotníků. Snaží se tak urychlit očkování proti koronaviru a ulehčit přeplněným nemocnicím. Kromě lékařů se dobrovolně zapojuje i další zdravotnický personál. Iniciativa ale shání také IT nebo PCR specialisty. Radiožurnál o iniciativě mluvil s jejím zakládajícím členem Radkem Mounajjedem. Praha 14:04 4. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Radka Mounajjeda se k pomoci s očkováním hlásí i dost pediatrů. Ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V pátek jste překonali hranici tisícovky zdravotníků, kteří se do vaší iniciativy přihlásili přes formulář na webu. Jaké je aktuální číslo? Máte ho někde po ruce?

Už se blížíme k 1100 lidí. V sobotu se ještě moc lidí nepřihlásilo, ale odezva je perfektní.

Jsme moc rádi, že se přihlásili dobrovolníci z řad IT. Ve čtvrtek jsme na tom s nimi pracovali asi do půlnoci. V pátek se celý den připravoval systém a způsob, jak nejefektivněji předat data Centrálnímu řídícímu týmu, aby byla bez další větší námahy použitelná.

Věřím, že v neděli večer to budeme mít hotové, předáme dál a zveřejníme, jak to máme přesně roztříděné.

Jakou nejčastější specializaci má lékař, který se do vaší iniciativy přihlásí?

Jsou tam různé specializace, nedá se to úplně specifikovat. Jsou tam stomatologové, jsou tam lidé ze všech možných oborů. Ale máme velkou radost, že se hlásí dost velký počet pediatrů - v pátek jich bylo kolem 65. Těch je ve vakcinačních centrech a v místech, kde se očkují děti, opravdu nedostatek.

Jednáte stále s ministerstvem zdravotnictví o tom, kde by přihlášení zdravotníci mohli očkovat?

To určí Centrální řídící tým. V pátek jsme měli opakované jednání a situace je taková, že my roztřiďujeme lidi, kteří chtějí pomoct - jak lékaře, tak pomocný zdravotní personál. Dále ty, kteří chtějí pomoct v očkovacích centrech, a ty, co jsou ochotní pomoct ze svých vlastních ordinací.

Vakcín je dostatek

Co je podle vás z těchto dvou možností efektivnější?

Myslím, že teď ve velkém náporu je dobrá výpomoc v očkovacích centrech, ale dlouhodobě si myslím, že musíme vytvořit efektivní záložní tým lidí, kteří jsou schopni kdykoliv se aktivovat a aplikovat jakoukoliv vakcínu, která bude potřeba. Teď nemusíme mluvit jen o koronavirové vakcíně.

To znamená, že chceme, aby tento systém, který vymýšlíme, nebyl jen pro tuto situaci během - doufám - pár týdnů, ale aby se dal aktivovat kdykoliv. Tak bychom se nemuseli znovu dostat do organizačních problémů.

Máte informace, jestli jich je dost?

Podle všech informací, který jsem dostal, je vakcín opravdu hodně a není v současné době žádný nedostatek.

Cílem iniciativy Lékaři pomáhají Česku je rychle naočkovat lidi posilující třetí dávkou, aby se ulevilo nemocnicím. Kdy by se to mohlo nemocnicích projevit?

Chceme, aby Centrální řídící tým dostal přesná data. A oni podle mě už v pondělí odpoledne nebo v úterý začnou ty lidi přidělovat očkovacím centrům podle místa bydliště.

Pořád opakuju, že to není jen o počtu lidí, ale hlavní je efektivně je využít. Když porovnáme dvě armády, kdy jedna jen spoléhá na počet vojáků a druhá na technologie, vždy vyhraje ta, co spoléhá na technologie. Já to sice pořád opakuju, ale opravdu to beru jako klíč k úspěchu celé akce. A hlavně, aby nám to pomohlo i v budoucnosti.

Ulehčit administrativě

Už jste naznačil, že odezva ostatních lékařů je dobrá. Můžete být konkrétní, pokud jde o tu zpětnou vazbu?

Máme vazby, že kolegové se hlásí k posílení soukromí, zprávy, že jsou ochotni hned nastoupit a pomoci. Odezvu si nedokážu představit v lepším světle. Jsem rád, že se zapojilo několik dalších aktivit a organizací, jako třeba sportovní kluby. V pátek nás podpořila Slavia, podpořila všechny zdravotníky. Z toho jsme měli také velkou radost.

Třeba já osobně už tento týden sám aktivně obvolávám své pacienty. Kdo by potřeboval třetí posilující dávku, tak už je začneme objednávat. Třeba ve čtvrtek a v pátek bychom je už mohli vakcinovat u nás v ordinaci.

Mluvíte o tom, jak důležitá je spolupráce třeba se sportovními kluby. Jak důležité je to, jak jste vidět na sociálních sítích? Zapojujete je nějak do toho programu?

Myslím, že sociální sítě jsou dobře nastartovaný, propojujeme se hlavně přes twitter. V pátek jsme navázali spolupráci s Červeným křížem, takže si vyměňujeme informace. Mají třeba mobilní týmy v odlehlých lokalitách, takže pomáháme najít dobrovolníky i do těch týmů. A mně teď připadá, že společnost začíná opět fungovat, jak by měla, a různé organizace si navzájem pomáhají.

S mediální podporou, kterou jsme dostali, jsme se propojili se spoustou lidí. Ten efekt musí začít být znát v tomto týdnu a věřím, že nemocnice během krátké doby můžou v očkovacích centrech přijímat jedince.

Tam je ovšem problém, který vnímám jako úskalí. Nástup kolegů do nemocnic provází velká administrativní zátěž. Měl by se vymyslet nějaký jednodušší způsob, jak je přijmout do výpomoci či pracovního poměru, protože kolegy většinou odradí, že musí podstoupit školení bezpečnosti a jiné dlouhodobější záležitosti..

Mohlo by se například udělat školení online formou, aby nově přijatí zhlédli nějaké video, potvrdili, že ho viděli. Ale na tom musí zapracovat manažeři v nemocnicích a očkovacích centrech. Vidím jako velký problém, že se nesmyslnými formalitami, které se dají vyřešit velmi dobře digitálně, ztrácí energie zdravotníků.