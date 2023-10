Padesát výpovědí. Lékaři liberecké nemocnice reagují na novelu zákoníku práce, vedení připravuje změny

Krajská nemocnice Liberec spustí od ledna 2024 nový systém lékařských služeb. Slibuje si od toho, že lékaři nebudou muset sloužit tolik přesčasů jako dnes. Kvůli navýšení počtu přesčasových hodin v novele zákoníku práce podalo v krajské nemocnici výpovědi ze služeb zatím 50 lékařů. Liberec 21:54 19. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Změny mají nastat od roku 2024, ale 50 lékařů už dalo výpověď z prosincových služeb | Foto: Matěj Skalický | Zdroj: Český rozhlas

V Krajské nemocnici Liberec pracuje k říjnu 2023 520 lékařů; z toho služby slouží zhruba 400 z nich.

O víkendech v Krajské nemocnici Liberec slouží 41 lékařů. Po 1. lednu 2024 by 7 z nich zůstalo doma na telefonu jako konzultanti a do nemocnice by přišli jen k závažným případům

Někteří ale kvůli novele zákoníku práce, která nově stanoví množství přesčasů za rok až na 832 hodin, podali výpověď ze služeb.

Konkrétně jde o 50 lékařů, kteří odmítají sloužit od prosince 2023 pohotovost, pokud nenastane změna. Jedním z nich je chirurg Vít Blecher.

„I to se může stát, není to jen ‚na oko‘, myslíme to vážně. Jsme rádi, že to naše nemocnice, jako jedna z mála, řeší. Ale ještě nemáme žádné konkrétní verze na stole, takže nemůžu říct, jestli to stačí, nevím,“ řekl lékař Českému rozhlasu.

Změna víkendových služeb

Teď o víkendech v Krajské nemocnici Liberec slouží 41 lékařů. Po 1. lednu 2024 by 7 z nich zůstalo doma na telefonu jako konzultanti a do nemocnice by přišli jen k závažným případům. Tato telefonní služba se nepočítá jako práce přesčas, ale je placená.

„Tyto lékaře pak můžeme využít v denní době a nebude jim naskakovat takové množství přesčasové práce. Zároveň musíme dlouho dopředu dávat návrhy na sestavení služeb, abychom si byli jisti, že máme v nemocnici přítomny odbornosti, které potřebujeme, a aby nedocházelo k výpadkům lékařské péče,“ vysvětlil lékařský ředitel Krajské nemocnice Liberec Tomáš Roubíček.

Ve službách v pracovní dny také nastanou změny. Dnes lékaři přichází v pracovní dny na 7. hodinu ráno a končí v 15 hodin.

Nově některé služby budou od 8 do 20 hodin, kdy je nejvíc práce, a lékař už by pak nesloužil noční službu, protože v noci je akutních případů málo. Tím by se také počet přesčasů snížil.

Změny mají nastat od roku 2024, ale 50 lékařů už dalo výpověď z prosincových služeb. Podle generálního ředitele Krajské nemocnice Richarda Lukáše se pacienti nemusí bát, že by v prosinci neměl kdo sloužit.

„Hledáme způsob, jak to vyřešit, při reorganizaci služeb, provozu, a tak dále. Jsme přesvědčení, že nehrozí výpadek služeb v prosinci, jak tím někdo může hrozit. Jsme přesvědčeni, že to zvládneme,“ potvrdil ředitel Lukáš.

Podle něj je nový systém nastavený tak, že služby půjdou zvládnout i od ledna 2024, pokud by se nemocnice nedohodla s 50 lékaři, kteří podali výpověď ze služeb.