Návrat ke staré přesčasové politice nic nevyřeší. Zákon se bude dál obcházet, tvrdí šéf lékařských odborů

Půl roku po přestavbě je dlažba poškozená a trávník nevyrostl. ‚Asi se soutěžilo na cenu,‘ říká architekt

„Očekávám, že se zhotovitel ozve v řádu maximálně týdnů. To, co tu vidíme, rozhodně nemá být k vidění půl roku poté, co byl park otevřen,“ zlobí se náměstek.