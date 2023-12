I po uzavření dohody nestahují někteří lékaři výpovědi z přesčasů. Důvodů je mnoho, míní primář

Do prosincového protestu se zapojilo zhruba 6000 lékařů v nemocnicích. Část ale ani po podepsání dohody mezi zástupci lékařů, VZP a ministerstva zdravotnictví výpovědi z přesčasů nestáhla. Týká se to třeba nemocnic v Příbrami, Českých Budějovicích anebo Uherském Hradišti. Hostem ranního interview byl primář gynekologicko-porodnické části Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a také člen sekce mladých lékařů České lékařské komory Andrej Černý. Rozhovor Praha 10:28 18. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Máme třeba zprávy z některých nemocnic, které například úplně odmítají jakékoliv navýšení financí zdravotníkům, říká Černý (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Máte přehled o tom, kolik lékařů své výpovědi z přesčasů stáhlo?

O tomto přehled nemáme, protože je to informace, kterou už konkrétně nesbíráme. To už je pak na každé skupině v zdravotnickém zařízení, jak si to řeší sama, ale čísla, kolik z nich už stáhlo výpovědi, nám nehlásí.

Máme zprávy, že některé nemocnice odmítají jakékoliv navýšení financí zdravotníkům. Faktorů, kvůli kterým lékaři výpověď nestáhli, je celá řada, vysvětluje člen Sekce mladých lékařů České lékařské komory Andrej Černý

Třeba v nemocnici v Uherském Hradišti se s vedením pořád nedohodlo přes 80 lékařů. Výpověď z přesčasů tam stáhlo jen asi 10 doktorů. Ani o tomto nevíte proč?

Ptal jsem se na to, kolik a jaký je důvod. Důvody jsou samozřejmě takové, že lidi nebo lékaři momentálně vědí, v jaké situaci je vedení nemocnice.

Vyjednávají si nebo jsou například v pozici, kdy si vyjednávají nějakým způsobem podmínky nebo se domlouvají na nějakých dalších podmínkách práce. Takže nevím, co konkrétně vám říct k tomu Uherskému Hradišti, ale určitě je tam k tomu nějaký důvod, že výpovědi ještě nestáhli.

Nemáte tedy obecně přehled o tom, jaké jsou hlavní důvody, proč lékaři výpovědi z přesčasů neberou zpět? Vy jste sice něco pojmenoval, ale není to třeba to, že nedůvěřují dohodě s ministerstvem a VZP?

Tam pro nedůvěru úplně není místo, protože to máme zaručeno opravdu z několika míst. Opravdu se toto řeší. Jednak to máme zaručené z pozice ministerstva, jednak z pozice zdravotních pojišťoven.

Snažíme se vyvracet nějakým způsobem obavy, respektive způsoby, jakým se finance pak ke zdravotnickému personálu dostanou, protože tam se nejedná jenom o lékaře.



Ale konkrétní důvody pak bývají například takové, že opravdu v některých případech, třeba v menších nemocnicích, to vypadá tak, a to nemluvím konkrétně za Uherské Hradiště, ale za jiné menší nemocnice, ale vypadá to tak, že lékaři nebo vedení nemocnice se k nim v některých případech můžou chovat způsobem, že by se vrátili do úplně původního stavu, v jakém to bylo před celou akcí.

To znamená, řeší se věci jako vykazování různých přesčasových hodin, počty přesčasových hodin, organizace práce a podobně. A lékaři nebo zrovna dejme tomu na těch některých klinikách a odděleních do doby, než toto nebudou mít úplně vyjasněné, tak do té doby prostě výpovědi nestáhnou.

Ono se to může jevit jako další rovina toho problému, ale v globále nejde to, co teď říkáte, proti generální uzavřené dohodě s VZP a ministerstvem zdravotnictví?

Nejde, protože jsme sice domluvili nějaké body některých podmínek, ale pak už je to na jednotlivých lidech na lokální úrovni, jakým způsobem si to implementují, zda dejme tomu přijmou nějaké organizační změny k tomu navíc, nebo ne.

Máme třeba zprávy z některých nemocnic, které například úplně odmítají jakékoliv navýšení financí zdravotníkům. Takže netvrdím, že toto je zrovna případ této jedné nemocnice. Ale těch faktorů je celá řada, kvůli kterým lékaři výpověď nestáhli.

Na druhou stranu pak je celá řada nemocnic, kde bez problému výpovědi stažené jsou, protože došlo k nějaké dohodě na základě nějaké férové domluvy s vedením oddělení nebo nemocnic. Lékaři pak mají takovou důvěru ve vedení, že nemají nejmenší problém výpovědi stáhnout. Takže nějaký konkrétní příklad v nějaké konkrétní jedné nemocnici, to opravdu teď nevím.