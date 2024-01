Buď se bude porušovat zákoník práce, nebo se problémy vrátí, nastiňuje ředitel nemocnice v Kolíně

V Oblastní nemocnici Kolín už všichni lékaři stáhli své výpovědi z přesčasové práce. A lékařské zákroky, se kterými mají zpoždění, dokážou dohnat během ledna. Pro Radiožurnál ro řekl její ředitel a místopředseda Asociace českých a moravských nemocnic Petr Chudomel. Zákonný limit přesčasů ale většina lékařů vyčerpá zřejmě v polovině roku. A protesty se mohou vrátit. „Buď se vrátí problémy, nebo budeme zákoník práce porušovat,“ míní. Rozhovor Praha 16:18 2. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít operace, nemocnice Bulovka, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ve vaší kolínské nemocnici k začátku prosince vypověděla souhlas s přesčasy více než třetina lékařů. Už všichni z nich výpovědi z přesčasové práce stáhli?

Ano. U nás od ledna panuje normální režim. Uvidíme, na jak dlouho.

Máte zprávy, jak to vypadá v dalších nemocnicích? Jestli všude lékaři, kteří protestovali, výpovědi stáhli? Nebo jestli část z nich výpověď nestáhla a čeká třeba, jak se bude situace dál řešit?

Tyto informaci nemám. Ale předpokládám, že v drtivé většině našich členských nemocnic ke stažení došlo.

Mají lékaři od nového roku už vyšší platy, jak vyplývalo z prosincové dohody?

Ano, to si myslím, by si nikdo z managementu netroufl.

A všechny ty záležitosti ohledně dodatků s VZP už jsou vyřešeny?

Dodatek zatím zaslán nebyl.

Takže na ten čekáte?

Ano, na ten čekáme.

Projevily se původně podané výpovědi z přesčasové práce na tom, jak konec roku v nemocnicích vypadal?

Taková určitá nejistota a neurčitost byla spojena se začátkem prosince, ale lékaři postupně ty nesouhlasy s přesčasovou prací odvolávali, takže těch prvních deset nebo čtrnáct dní bylo slabších v tom smyslu, že byly odřeknuty některé spíše drobnější výkony, které myslím si, půjde dohnat během ledna.

A co se týče vánočních svátků, tam o nějakém výpadku hovořit nelze. Tam jsou služby zajištěny standardně. Ta druhá polovina prosince je vždycky závislá spíše na přesčasové práci, protože je hodně svátků.

416 hodin přesčasů

Začal nový rok, což mimo jiné znamená, že každému lékaři automaticky naběhlo ze zákona nových 150 hodin povinných přesčasů. Služby na leden tedy předpokládám, nebylo problém sestavit.

Je to tak, jak říkáte. Není to problém.

Očekáváte, že nemocnice vyčerpají zákonný limit 416 hodin přesčasů u většiny lékařů už v polovině letošního roku?

Je to naprosto reálný scénář.

Co jako vedení nemocnic můžete dělat, aby tento scénář se nenaplnil? Je řešením třeba zavedení směnného režimu nebo nějaká jiná změna v organizaci služeb?

Bude-li vůle, bude řešení. Myslím, že vůle ředitelů tady je, ale není tady systém. Jak tady teď funguje, tak nám nedává možnosti, jakým způsobem to změnit. Ani ředitelé si nepřejí, aby lékaři pracovali více než 416 hodin. Kdyby řešení bylo někde na stole, tak ho zvedneme a pojďme ho uplatňovat. Ale managementy jednoznačně tahají za kratší konec provazu. S lékaři se vždy na všem musíme domluvit. A z jejich strany dochází k určité eskalaci požadavků, a to se v takové atmosféře těžce jedná.

Zákoník práce v současné době tak, jak byl napsán, s počty lékařů, které máme, nelze naplňovat, protože vycházíme z toho, že potřebujeme, aby nemocnice měly stále stejnou standardní výkonnost, to znamená, ošetřovaly stále stejné počty pacientů, aby tím nemocnice, a k tomu jsou určeny, zabezpečily dostupnost péče. A toto obojí zaručí standardní úhrady od zdravotních pojišťoven, tedy že budeme mít na mzdy lékařů i poté, co takto skokově narostly.

Pokud toto nebude splněno, tak ten konflikt tady bude vznikat nadále. Co se týče přijímání dalších lékařů, tak jsou dvě možnosti. Buď ze zahraničí, k tomu je Česká republika poměrně velmi vstřícná. A co se týče absolventů, tak těm se snažíme vytvářet podmínky. A přijímání dalších lékařů, kteří už jsou na trhu, to je kanibalizace nemocnic.

Přesouváte ten problém někam jinam. Z toho, co jste říkal, co se tedy bude dít ve druhé polovině roku? Dá se očekávat, že to, co jste řešili v posledních dvou měsících, se tedy letos vrátí?

Chtěl bych říct, že ani ředitelé si nepřejí nedodržovat zákoník práce.

To jste říkal, ale chápu dobře, že v tuto chvíli se dá předpokládat, že se problémy vrátí?

Buď se vrátí problémy, nebo se domluvíme s odborovými organizacemi na nemocniční úrovni a budeme zákoník práce porušovat, protože jiné možnosti nejsou.