'Odfláknuté a obecné,' hodnotí programové prohlášení vlády Česká lékařská komora

V programovém prohlášení menšinové vlády ANO podle České lékařské komory chybí informace o tom, kde vezme zdravotnictví peníze. Dokument je „odfláknutý a obecný“, řekl prezident komory Milan Kubek. Vláda v prohlášení slibuje například nový zákon o zdravotních pojišťovnách, jejich větší konkurenci a smluvní volnost. Chce také zlepšit hospodaření státních nemocnic, zavést centrální nákupy a upravit účtování zpětných bonusů. Praha 17:11 19. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lékaři ve FNO operují pacienta | Foto: Khalil Baalbaki

Podle prezidenta České lékařské komory (ČLK) v prohlášení ale chybí zásadní věci. „Chybí tam, jak se dostanou peníze do zdravotnictví. Není tam nic o připojištění, valorizaci platby za státní pojištěnce nebo že by do zdravotnictví měly přijít peníze ze spotřební daně na tabák nebo alkohol,“ uvedl Kubek. Postrádá také důraz na spravedlivé rozdělování peněz z pojištění.

Konec šéfa ústavu pro kontrolu léčiv na startu eReceptů nic nemění, tvrdí ministr Vojtěch Číst článek

Vláda slibuje jednotný zákon pro všechny zdravotní pojišťovny. Snížení jejich počtu navrhovala i ČLK, spojit by se podle Kubka mohly Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), Vojenská zdravotní pojišťovna a Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR, které zřizuje stát. „Peníze, které se ušetří na režijních nákladech, by měly jít na vybudování fungujícího revizního systému zdravotních pojišťoven,“ řekl.

Nesouhlasí ale s avizovaným „odpolitizováním“ orgánů VZP. Nad zástupci velkých zaměstnavatelů nebo jinými „odborníky“ by měl stát podle Kubka mnohem menší kontrolu než dosud nad nominanty politických stran. Vládou slibované posílení smluvní volnosti mezi ambulancemi, nemocnicemi a pojišťovnami může být podle komory i nebezpečné a hrozí vystavit soukromé lékaře tlaku velkých zdravotnických řetězců, které mohou nabízet nižší ceny péče.

Mediálně zajímavé problémy

Dosavadní elektronizaci zdravotnictví a povinné elektronické recepty považuje komora za experimenty. „Stát by měl začít s elektronizací u sebe,“ dodal. Vládou slibovaný systém kontroly péče je podle Kubka snadné slíbit, ale bude se těžko realizovat, protože nemocnice není možné snadno porovnávat. Podobně nejasné je podle něj plánované odměňování občanů, kteří pečují o své zdraví. Vláda ale v prohlášení neuvádí, jak se to bude prokazovat.

Těžce nemocní zřejmě přijdou o inovativní léky. 'Ušetříme až 2,5 miliardy,' tvrdí ministerstvo Číst článek

Podle prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera se pod programové prohlášení podepíše „100 procent občanů a 100 procent stran“ a líbí se i komoře zubařů. Oceňují v něm důraz na primární péči.

Nedostatky vidí naopak ředitel Asociace českých a moravských nemocnic Stanislav Fiala. Prohlášení podle něj pomíjí nutnost změny dělby práce mezi nemocnicemi i jejich kritickou personální situaci. Návrh podle něj svědčí o nedostatku erudice a znalostí.

„Spíše se věnuje průvodním, mediálně zajímavým problémům, jako je elektronizace zdravotnictví, elektronický recept, systém oceňování péče DRG, měření kvality zdravotní péče, které jsou spíše technicistní. Naproti tomu změny v úloze zdravotních pojišťoven, které lze považovat za systémové, jsou zmíněny jen vágně,“ uvedl Fiala.

Velké nebezpečí

Svaz zdravotních pojišťoven, který sdružuje šest zaměstnaneckých pojišťoven kromě největší VZP, považuje programové prohlášení za ambiciózní. „Program ve velké míře odpovídá i doporučením svazu a potřebám praxe,“ uvedl prezident svazu Ladislav Friedrich. U změn zákonů ale bude záviset na navrhovaném způsobu řešení.

„Počet zdravotních pojišťoven nemá být výsledkem centrálního rozhodnutí, ale schopnosti jednotlivých pojišťoven plnit své úkoly a udržet si důvěru svých pojištěnců,“ dodal Friedrich.

Odbory naopak vidí návrhy týkající se pojišťoven jako problematické, nelíbí se jim vytváření konkurence a bonusy pro některé pacienty. „Velké nebezpečí změny celého systému vidíme v kombinaci se záměrem posuzovat nákladovou efektivitu tak, aby ze zdravotního pojištění bylo hrazeno jen to, co má skutečný přínos pro pacienta,“ uvedla předsedkyně odborového svazu zdravotnicí a sociální péče Dagmar Žitníková.

Podle expertů politických stran je nutné po volbách řešit systém zdravotního pojištění Číst článek

Vláda by podle ní měla myslet na růst platů všech zdravotníků, nejen mladých lékařů, které zmiňuje v prohlášení. S tím souhlasí i předseda ČLK Kubek.

Před čtyřmi lety věnovala vláda složená z ANO, ČSSD a KDU-ČSL v programovém prohlášení oblasti zdravotnictví asi polovinu prostoru, mělo asi dvě třetiny strany textu. Ekonomickou stabilitu systému veřejného zdravotnictví zmiňovala hned jako první bod. Dále vláda deklarovala, že bude trvat na dodržení principu solidarity zdravých s nemocnými, stejné úhrady ambulantním lékařům a nemocnicím za stejnou zdravotní péči a spravedlivé přerozdělování pojistného, který zohlední skutečné náklady na nákladné diagnózy. Posílit chtěla státní dozor nad zdravotními pojišťovnami.

Slibovala a zákonem upravila pravidelné navyšování plateb za státní pojištěnce, povinné zveřejňování smluv nemocnic s dodavateli a pojišťovnami, což vyřešil registr smluv. Zrušila poplatek za recept a ošetření v ambulanci. V programovém prohlášení byl i zákon o veřejných neziskových nemocnicích, který nebyl schválen ani jako varianta nemocnic univerzitních.