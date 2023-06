Lékaři Psychiatrické nemocnice v Kroměříži postupně stáhnou své výpovědi. Důvodem jsou dovolené

Evropským hlavním městem kultury budou v roce 2028 České Budějovice. Ve finále porazily Broumov

„Je to unikátní projekt, který by se pro České Budějovice třeba už nikdy v historii neopakoval. Celý tým do toho dal maximum,“ řekla primátorka jihočeského města Dagmar Škodová Parmová (KDS).