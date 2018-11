Lékaři si stěžují, že jim pojišťovny dluží miliardy. Chtějí také více hlídat vzdělání doktorů ze zahraničí

Ambulantní specialisté podle České lékařské komory nedostali od pojišťoven za posledních 5 let zaplaceno za péči ve výši zhruba pět miliard korun. Na sjezdu komory to řekl její prezident Milan Kubek. Zdravotní pojišťovny ale chyby odmítají - podle jejich Svazu jde o nastavení systému. Ten funguje na základě daného počtu vyšetření, která můžou lékaři vykázat a nechat si proplatit. Jakmile limit překročí, pojišťovny už jim nic nehradí. Praha 19:50 10. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Ladislava Friedricha je to tak správné.

„Také jsme si úplně na počátku systému vyzkoušeli, jaké jsou čistě výkonové způsoby, kdy se uhradí bezezbytku v jedné ceně veškeré výkony. Vede to k tomu, že výkony průběžně narůstají o deset procent ročně, to bychom zkrachovali,“ sdělil Friedrich.

S tím souhlasí i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Podle něj jsou regulace nutné, jinak by to vedlo ke kolapsu systému.

Viceprezidentem České lékařské komory zůstává Mrozek, chce zabránit prodlužování doby vzdělávání Číst článek

Členové komory řešili také vzdělání doktorů ze zahraničí. Od ministerstva chtějí dostávat informace o udělovaných výjimkách zahraničním lékařům ze zemí mimo Evropskou unii, kteří nemají splněné potřebné zkoušky. Komora chce vědět, kde tito lékaři ordinují a kteří lékaři vykonávají odborný dohled nad jejich odbornou praxí. en je v jejich případě daný zákonem.

„Snažíme se zkrátit vzdělávací programy, na druhou stranu to nemůže být na úkor kvality. Nemůžeme si myslet, že budeme vzdělávat lékaře, kteří půjdou za pár let do praxe a nebudou mít specializace, nebudou mít zkušenost. To by mělo vliv na poskytování péče a to nechceme,“ uvedl k tomu Vojtěch. Obavy, že v nemocnicích pracují lékaři bez patřičného vzdělání, jsou podle něj zbytečné.

Lékaři testují novou léčbu zeleného zákalu. Pacientům má pomoct speciální váleček do oka Číst článek

Komora v září zveřejnila na základě informace získané od ministerstva seznam 427 lékařů z ciziny, kteří za poslední dva roky pracovali v českých nemocnicích na základě výjimky od ministerstva bez potřebné aprobační zkoušky, z nich 145 díky projektu Ukrajina, který komora kritizuje. Podle ministerstva mají lékaři z ciziny na doplnění zkoušek nejvýše rok od zahájení praxe a do té doby musejí pracovat pod stálým dohledem jiného lékaře.

Podle komory se tak však neděje a v některých nemocnicích pracují bez dozoru, což do složení aprobační zkoušky nesmějí. „ČLK nemá nic proti cizincům, je nám jasné, že pokud bude mzdová úroveň vypadat tak, jak vypadá, budeme na jejich práci více závislí, ale musíme trvat na dodržování předpisů,“ řekl Kubek.