eRecept bude povinný už za tři dny, 8000 lékařů se ale do systému nedostane. Nemají registraci

Vydávání elektronických receptů bude pro lékaře už za tři dny povinné. Skoro osm tisíc z nich ale zatím zůstane u klasických papírových, protože se nestihli do systému zaregistrovat. Vinu podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO nenese jenom Státní ústav pro kontrolu léčiv, ale také Česká lékařská komora. Ověřování lékařů, kteří o přístup do systému zažádají, jí totiž trvá několik týdnů. Praha 9:20 29. prosince 2017

Od Nového roku by měli mít pacienti na vybranou, zda si pro předepsaný lék přijdou do lékárny s klasickým papírovým receptem, nebo jen sdělí unikátní kód, který dostanou e-mailem nebo sms zprávou. Už nyní je ale jisté, že osm tisíc lékařů se do systému, který to umožňuje, nestihne registrovat.

V prvním roce nové povinnosti by za to ale neměli dostávat pokuty – alespoň s tím počítá pozměňovací návrh, který by poslanci měli v lednu začít projednávat. Předložil jim ho ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch.

„Myslím si, že ten rok je dostatečná doba na to, aby si všichni ten systém osahali, aby se vychytaly chyby a implementoval se ten systém tak, aby fungoval plně od 1. ledna 2019,“ řekl Českému rozhlasu PLUS ministr Vojtěch.

Systém nefunguje

Přechod na eRecepty by to lékařům mělo alespoň částečně usnadnit. Ti ale stále upozorňují na to, že systém není spolehlivý a může být pro pacienty dokonce i nebezpečný.

„Kolegyně napsala eRecept, poslala ho do úložiště a pacientka se dostavila do lékárny. Lékárníkovi se objevilo okno, které potvrzuje ten recept v úložišti pod stejným číslem a jedná se o jiného pacienta,“ přidává jeden příklad z nedávné doby místopředseda Sdružení praktických lékařů Václav Šmatlák.

Lékařům také vadí, že systém nemá slibované funkce – jako třeba lékový záznam pacienta – a neumí ani upozorňovat na nežádoucí interakce mezi léčivy. Letos kvůli tomu lékaři i několikrát protestovali. Jejich kritiku, že systém neustojí nápor, který ho v lednu čeká, ale vedení Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) odmítá.

„Celkový počet receptů za rok 2016 byl necelých 70 milionů. Systém je konstruován na to, aby bez problémů a bez změny reakční doby absorboval 20 eReceptů za sekundu, je to dimenzováno na 120 až 140 milionů ročně, čili je tam prakticky 100% rezerva,“ řekl dříve – nyní už bývalý – šéf ústavu Zdeněk Blahuta.

Ten na svou funkci v polovině prosince rezignoval – podle svého vyjádření z osobních důvodů. Senátor, lékař a předseda senátního zdravotnického výboru Peter Koliba za hnutí ANO si ale myslí, že by za rezignací mohl být právě eRecept.

„Je to výsledek vyhodnocení celkové situace, která nastala v souvislosti s přípravou elektronického receptu. Ten projekt není zcela dobře připravený, měli jsme celou řadu slibů, které se nepodařilo naplnit ze strany SÚKLu,“ vysvětluje.

14, nebo 300 milionů?

Odchod Blahuty ale na zavedení novinky nebude mít vliv. Nicméně eReceptem se zabývá i policie – Česká lékařská komora totiž začátkem prosince podala trestní oznámení na neznámého pachatele. Důvody vysvětluje prezident komory Milan Kubek.

„My bychom chtěli, aby se vědělo, v čích kapsách skončilo více než 300 milionů korun za tzv. první eRecepty. Tedy za systém, který byl nefunkční. Je podezřelé, že zatímco ty první stály víc než 300 milionů, tak v současnosti SÚKL tvrdí, že cena je pouhých 14 milionů,“ říká.

S tím, že je nutné to prošetřit, souhlasí i současný ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Elektronické recepty zavedl zákon z roku 2007 – původně měly být povinné už od roku 2015, tehdy ale zákonodárci schválili odložení na leden 2018.