Lékaři už letos evidují více než 1000 případů žloutenky A, je to nejvíc za posledních 15 let
Lékaři zachytili letos do konce července více než 1000 případů žloutenky typu A. Loni jich bylo 636 za celý rok. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu, nakažených už je letos nejvíc za posledních 15 let. V červnu před šířením nemoci ve střední Evropě varovalo i Evropské centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC), potýká se s ní i Slovensko, Rakousko a Maďarsko.
Nákaza se šíří převážně špinavýma rukama, které jsou znečištěné i malým množstvím stolice. Odborníci proto apelují zejména na důkladné mytí rukou, virus na nich přežívá řádově hodiny, na předmětech až dny. Často se šíří v dětských kolektivech nebo na místech s výskytem většího množství lidí. Nakažení jsou infekční 50 dní.
Mezi nemocnými jsou podle ECDC hlavně lidé bez domova, uživatelé drog nebo osoby žijící ve špatných hygienických podmínkách s omezeným přístupem ke zdravotní péči. Z krajů je letos nejvíce nemocných v Praze (370), Středočeském (181) a Moravskoslezském kraji (113). Podle ECDC nejde v zemích o jednotlivá ohniska, ale o přenos v propojených oblastech či sociálních skupinách.
Příznaky žloutenky A se zpočátku podobají chřipce, objeví se teplota, nechutenství, nevolnost, pobolívání pod pravým žebrem a bolest břicha. Později se objeví pro záněty jater typické zežloutnutí kůže a bělma očí, tmavá moč, světlá stolice a svědění kůže. Devět z deseti nemocných ale podle dřívějšího vyjádření zástupkyně vedoucího Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZU Kateřiny Fabiánové žádné příznaky nemá. „Nákaza vnímavého člověka, pokud nedodržuje hygienu, je velmi snadná,“ uvedla v květnu.
Cíleně se v současné době podle Státního zdravotního ústavu proti hepatitidě A očkují bezdomovci a další rizikové skupiny, včetně očkování po kontaktu s nakaženým. Vakcinaci ale doporučují odborníci i dalším skupinám. Zájemci si teď musí vakcínu zaplatit, potřeba jsou dvě dávky v ceně zhruba 1700 korun.
Podle ECDC je také potřeba přizpůsobit osvětu potřebám a znalostech populace s vyšší pravděpodobností nákazy. „Poskytovat informace v několika jazycích, přizpůsobené různým úrovním gramotnosti, a řešit fámy a dezinformace, které mohou kolovat,“ doporučuje centrum.