Lékaři si jako viceprezidenta zvolili Jana Přádu. Je lídrem protestů za omezení přesčasů v nemocnicích

Delegáti zvolili viceprezidentem České lékařské komory (ČLK) předsedu Sekce mladých lékařů ČLK Jana Přádu. Ve třetím kole porazil dosavadního viceprezidenta Zdeňka Mrozka. Přáda je lídrem současných protestů tisíců nemocničních lékařů, kteří vypověděli od prosince přesčasovou práci. Žádají změnu zákoníku práce a zvýšení základní mzdy na 1,5 až trojnásobek průměrné mzdy. Praha 19:36 4. listopadu 2023

Protestujících lékařů je asi 6000, v nemocnicích podle nich do služeb nastupuje 13 000, uvádí sekce. Celkem je nemocničních lékařů podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) asi 22 000.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), nemocnice i protestující lékaři ujišťují, že v důsledku prosincového protestu nebude ohrožená péče o pacienty, připouštějí ale omezení neakutní naplánované péče. Situace v nemocnicích bude od prosince různá, někde odmítá sloužit pár lékařů, někde jde i o více než 30 procent.

Zástupci lékařů žádají změnu zákoníku práce, která omezí maximální počet přesčasů na 416 hodin za rok, které platily do jejího zdvojnásobení od letošního října. Zákoník by měl podle nich také nově umožňovat 24hodinovou službu v nemocnici, měla by být ale se zvláštním příplatkem. Změnu zákoníku ministerstva zdravotnictví a práce připravují, s příplatkem se ale nepočítá.

Dalším požadavkem protestujících je zvýšení základní mzdy a platu lékaře, protože v současnosti tvoří přesčasy až polovinu jejich měsíční odměny. Žádají podle délky praxe 1,5 až trojnásobek průměrné mzdy, tedy zhruba 65 000 až 130 000 korun.

Podle informačního systému o průměrném výdělku letos v prvním pololetí průměrná mzda lékařů specialistů ve veřejných a státních zařízeních činila 104 652 korun. Celkem 42 procent z toho tvořily příplatky, náhrady a odměny. V soukromých zařízeních byl průměrný výdělek 80 331 korun.

Válek slíbil zákon o odměňování zdravotníků a z veřejného zdravotního pojištění příští rok vyčlenil 6,8 miliardy korun pro navýšení odměn v nemocnicích. Lékaři ale chtějí zvýšit přímo platové tabulky.

Česká lékařská komora je samosprávná profesní organizace s povinným členstvím. Má zhruba 52 200 členů, z nichž asi 43 000 je aktivních lékařů. Komora dohlíží na to, aby lékaři vykonávali své povolání odborně, v souladu s etikou a zákony. Zaručuje odbornost členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékařského povolání. Zároveň vede seznam členů a hájí jejich práva a profesní zájmy.

Sjezd bude pokračovat v neděli. Na programu je třeba diskuse s ministrem zdravotnictví Válkem, stínovým ministrem zdravotnictví Kamalem Farhanem (ANO) a poslancem a předsedou správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny Tomem Philippem (KDU-ČSL).