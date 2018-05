Ukrajinští lékaři v Česku musí do roka dodělat zkoušky. Zdravotnictví se bez nich neobejde

Lékaři z Ukrajiny, kteří jsou v Česku, si musí aprobační zkoušku dodělat do roka. Ministerstvo zdravotnictví výjimku udělilo na žádost Asociace krajů, kterým lékaři v nemocnicích chybí. Po jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) to řekli ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) a předsedkyně Asociace krajů Jana Vildumetzová (ANO). Projekt Ukrajina slíbil premiér v dubnu ukončit poté, co ho kritizovaly komory lékařů, stomatologů a lékárníků.

