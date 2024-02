‚Připravena žít řádným životem.‘ Přečtěte si, jak soud zdůvodnil propuštění Kottové z kauzy Rath z vězení

Dvě stránky textu stačily soudkyni k odůvodnění, proč v polovině trestu propustila z vězení Kateřinu Kottovou z kauzy bývalého středočeského hejtmana za ČSSD Davida Ratha. „Má realistický náhled na spáchané trestné činy,“ stojí ve velmi stručném usnesení, které má redakce iROZHLAS.cz k dispozici a zveřejňuje jej v plném znění. Praha 10:00 9. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Kottová | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Lékařka už ve výkonu trestu před dvěma lety začala působit ve Fakultní nemocnici v Motole jako radiační onkolog. A pokračovat tam na svém postu bude i nadále. Přednosta kliniky hodnotil její pracovní činnost jako nadprůměrnou „s pečlivým plněním povinností“.

Ve vězení neměla žádné kázeňské potíže. Naopak, dostala tři odměny. To vše uvedla ve své žádosti o předčasné propuštění.

Navíc se má starat o svého nemocného otce. „Jehož zdravotní stav prokázala přiloženými lékařskými zprávami,“ píše se dále v dokumentu.

Sedm let na zkoušku

Obvodní soud pro Prahu 6 o propuštění Kottové rozhodl na konci ledna v neveřejném jednání, jak upozornil server Seznam Zprávy. Detaily rozhodnutí tehdy soud odmítl s odkazem na mlčenlivost sdělit. Důvody, proč byla Kottová propuštěna na svobodu, se tak na světlo dostávají až nyní.

„Soud nemá za to, že by hrozilo opakování trestné činnosti odsouzenou, zejména s ohledem na její vůli nečinit nadále trestnou činnost,“ napsala v dokumentu soudkyně Markéta Binderová. Přesto Kottové stanovila zkušební dobu sedmi let, a to „s ohledem na závažnost trestné činnosti, pro niž byla odsouzena“.

Kottová byla spolu se svým manželem Petrem Kottem a bývalým středočeským hejtmanem Davidem Rathem odsouzena za zmanipulování zakázek ve Středočeském kraji. Rath opustil vězení loni v květnu, Kott se dostal na svobodu o čtyři měsíce později.

Přečtěte si celé usnesení soudu: