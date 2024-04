Lékařka zveřejnila citlivé údaje pacientky. ‚Porušila základní důvěru,‘ říká státní zástupkyně

Lékařka mnoho let pronásledovala mladou ženu a nahlížela do její zdravotní dokumentace. V jeden moment dokonce zveřejnila informace o gynekologickém zákroku, který poškozená podstoupila. Lékařku soud nyní uznal vinnou a zakázal jí na dva roky pracovat s dokumentací pacientů. „Neodčinitelným způsobem narušila vztah lékař-pacient,“ říká státní zástupkyně Petra Šperlíková. Ostrava 10:09 29. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lékaři olomoucké fakultní nemocnice používají zatím jako jediní v Česku nový unikátní implantát | Foto: Dalibor Peřina | Zdroj: Fakultní nemocnice Olomouc

Po mnoha letech se oběť lékařky dočkala zadostiučinění. Ruce má zkřížené v klíně, když slyší proslov obhájkyně, musí mladá žena z jednací síně odejít. Stále je v péči terapeutky.

„Na psychice vás to samozřejmě poznamená. Byl narušený její soukromý život a bylo to dlouhodobé, tak to musí řešit psychoterapeutickou pomocí,“ říká zmocněnec oběti Petr Kausta.

Podle rozsudku byla mladá žena několik let obětí nebezpečného pronásledování ze strany lékařky. Obžalovaná Kristýna Škopková dokonce zveřejnila informace o prodělaném gynekologickém zákroku poškozené.

„Neodčinitelným způsobem narušila vztah lékař-pacient, když do citlivých údajů poškozené nahlížela dlouhá léta a využívala je proti ní,“ vypočítává státní zástupkyně Petra Šperlíková.

Soudkyně Lucie Vepřeková lékařce zakázala dva roky dělat práci lékařky, kde by měla přístup k dokumentaci pacientů.

„Máme za to, že opakované a dlouhodobé nahlížení do zdravotnické dokumentace nelze odbýt a je třeba ochránit případné pacienty,“ stojí v rozsudku.

Obžalovaná lékařka své oběti napsala omluvný dopis. Její obhájkyně Judita Pelechová rozsudek komentovat nechtěla.

Na dotaz jestli ostravská Fakultní nemocnice po tomto případu nějak změnila vnitřní systém nahlížení do dokumentace.

„Pro zajištění ochrany dat a zajištění zpětné kontroly, je nahlížení do dokumentace zaznamenáváno včetně účelu nahlížení. Je tedy vždy dohledatelné, která osoba a kdy do zdravotnické dokumentace nahlížela. Jednorázovým excesům, způsobeným selháním jedince, však nejde zabránit,“ odpověděla mluvčí nemocnice Petra Petlachová

Obžalovaná lékařka pracovala na oddělení neonatologie, podle rozsudku opakovaně nahlížela do dokumentace dospělé pacientky.

„K řešení je interní prostupnost zdravotnické dokumentace napříč odděleními. To, že jsem zdravotník, neznamená, že automaticky můžu nahlížet do zdravotní dokumentace kohokoliv v dané nemocnici,“ vysvětluje Petr Šustek z katedry zdravotnického práva, Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Mluvčí České lékařské komory Michal Sojka uvedl, že o tomto případu nic neví a že neevidují na lékařku Kristýnu Škopkovou žádnou stížnost.