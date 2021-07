Lékařky ho dvakrát odmítly, když přijel potřetí, zemřel. Podle komory jsou nevinné, znalec nesouhlasí

Dvakrát během jednoho březnového dne roku 2018 poslaly lékařky z nemocnice v Ústí nad Labem Itala Maria Favu domů s tím, že jeho zdravotní stav není vážný. Pětasedmdesátiletý muž si stěžoval na silnou bolest na hrudi, omdlévání a mravenčení v ruce. Lékařky mluvily o viróze a poradili mu paralen. Když muž přijel ten den do nemocnice potřetí, pár hodin na to zemřel. Ústí nad Labem 7:32 6. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ital Mario Fava byl hospitalizovaný až poté, co přijel do nemocnice potřetí (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Policie dva roky prověřovala jednání obou lékařek a loni v květnu došla k závěru, že nespáchaly trestný čin. Jak zjistil Radiožurnál, Česká lékařská komora nyní oznámila, že lékařky ani nechybovaly. A to navzdory názoru soudního znalce, který konstatoval, že nepostupovaly podle lékařských předpisů.

„Šance na přežití pacienta byla nesprávným postupem lékařek výrazně snížena,“ stojí v posudku soudního znalce Miloše Táborského. „Lékařky na urgentním příjmu nevyužily všech dostupných diagnostických možností k vyloučení závažného, život ohrožující stavu,“ konstatoval Táborský, jenž je předním českým kardiologem, přednostou kardiologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci a místopředsedou České kardiologické společnosti.

Ital Mario Fava zemřel kvůli roztržení hrudní aorty a vnitřnímu krvácení, což obvykle provází úporná bolest na hrudi. Kdyby lékařky použily počítačový tomograf CT, mohly podle kardiologa Táborského roztržení srdečnice odhalit. „A ten případ mohl potencionálně dopadnout jinak,“ upozorňuje Táborský. Jenže to lékařky neudělaly. Místo toho pokaždé provedly jen základní vyšetření a poslaly muže z nemocnice domů.

Tragický příběh se začal odvíjet 29. března 2018 ráno. Mario Fava po sprchování na chvíli omdlel a stěžoval si, že ho bolí na hrudi. Rodinná přítelkyně Lenka Kodešová ho okamžitě odvezla do nemocnice. „Tam doktorka řekla, že všechno je v pořádku, že je to jen začínající viróza a že ho posílá domů,“ vzpomíná Kodešová.

Jenže muž si dál stěžoval, že je mu špatně. Nemohl jíst, pít, ani polknout prášek. Kodešová týž den odpoledne zavolala sanitku. „Záchranáři přijeli, rozhodli, že je to na hospitalizaci, a odvezli ho do nemocnice,“ říká Kodešová. Jenže tam se opakovala situace z rána. „Doktorka mi řekla, že má začínající virózu a není nutné ho hospitalizovat. Opakovala to, co paní doktorka před tím. A řekla, že si má vzít paralen,“ říká Lenka Kodešová.

Pozdě na záchranu

V autě cestou domů Mario Fava znovu omdlel a do bytu mu museli pomoct dva muži z bistra v ulici. Před půlnocí Kodešová volal sanitku znovu. Tentokrát už si Mario Favu lékaři v nemocnici nechali, jenže na jeho záchranu již bylo pozdě. Ve čtyři hodiny ráno zemřel.

Pár dní po jeho smrti podala Lenka Kodešová trestní oznámení. Od dubna 2018 do května 2020 policie prověřovala postup obou lékařek a v rámci prověřování si vyžádala zmíněný posudek kardiologa Miloše Táborského.

„Nemohu mluvit o konkrétním pacientovi,“ řekl Táborský v rozhovoru s reportérem Radiožurnálu, „ale pokud máme závažnější medicínský problém, je vždycky třeba dovyšetřit všechny možné, dostupné záležitosti, ať se jedná o zobrazovací nebo laboratorní metody.“

Navíc podle něj obecně platí, že když si pacient stěžuje na omdlévání a bolest na hrudi, má lékař zbystřit. „Dušnost, tachykardie, přechodná ztráta vědomí, bolest na hrudi, to jsou všechno příznaky, kdy se má pomýšlet na závažná onemocnění a má se vyloučit plicní embolizace, roztržení aorty a další závažná onemocnění,“ říká Táborský.

Vyloučit to lékařky měly právě použitím CT, jak Táborský napsal do znaleckého posudku. Tím by odhalili roztržení aorty a pacient měl šanci přežít. Poškozená srdečnice se totiž dá chirurgicky spravit. Bez zákroku ale naděje nemocných prudce klesá. „Bez operace v prvních 48 hodinách od vzniku disekce umírá polovina nemocných, 90 procent jich umírá během 30 dnů po příhodě,“ zmínil Táborský ve svém posudku. Zároveň v něm ale dodal, že i při včasné diagnostice je úmrtnost pacientů 20 až 30 procent a že nelze s jistotou říct, zda by použití CT a odhalení poškozené aorty vedlo k pacientově záchraně.

Právě na tom postavil svůj závěr policejní komisař, který měl případ na starosti. Vycházel z toho, že nelze vyloučit, že by pacient zemřel, i kdyby lékařky srdeční komplikaci odhalily. A prověřování ukončil s tím, že neexistuje přímá souvislost mezi jejich postupem a pacientovou smrtí. Případ ještě úplně neuzavřel, v květnu 2020 ho předal České lékařské komoře.

„Trestný čin byl sice vyloučen, nicméně bylo zjištěno, že postup lékařek při převzetí Maria Favy nebyl shledán v souladu s lékařskými předpisy. Proto byla věc odevzdána České lékařské komoře k projednání,“ sdělil loni v květnu Radiožurnálu náměstek Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem Zdeněk Ovčačík.

Odmítnutí pochybení

Případ převzala revizní komise ČLK. Pokud by se přiklonila k tomu, že lékařky skutečně porušily předpisy, čestná rada by rozhodla o trestu, jímž podle zákona může být důtka, pokuta, dočasné vyloučení nebo úplné vyloučení z České lékařské komory. K ničemu z toho ale nakonec nedojde.

„Revizní komise dospěla k závěru, že lékařky nepochybily a že jsou nevinné,“ řekl mluvčí ČLK Michal Sojka. Důvody jsou podle něj dva. První vychází ze stanoviska policie. „Nebylo možné prokázat, že by jejich postup vedl přímo ke smrti pacienta,“ řekl Sojka.

Komise ale přidala ještě jeden důvod, jimž podpořila rozhodnutí o nevině. „Obě lékařky byly velmi krátce po promoci, čili nemohly pracovat samostatně, ale pod dozorem. Ony se tím řídily a svůj postup konzultovaly se svými staršími kolegy, kteří jejich postup posvětili,“ doplnil Sojka.

Vedení ústecké nemocnice v minulosti několikrát odmítlo, že by lékařky pochybily. A s rozhodnutím komory proto souhlasí. „S názorem ČLK o nevině lékařek se Krajská zdravotní ztotožňuje,“ reagovala na rozhodnutí komory Jana Mrákotová, mluvčí Krajské zdravotní, pod kterou ústecká nemocnice spadá.

Naopak znalec Miloš Táborský s verdiktem ČLK nesouhlasí a „posvěcení“ postupu zmíněných lékařek starším doktorem zpochybňuje. „Ten starší lékař se pod to nepodepsal a nedal ani písemné vyjádření do zdravotnické dokumentace,“ namítl.

Rozhodnutí komory ostře zkritizoval. „Nechápu, proč se lékařská komora takto vyjádřila, není to podle mého názoru správný postup, je to postup obranářský. Oni brání lékařky, že postupovaly správně, ale ve skutečnosti tomu tak není,“ míní Táborský a dodává: „Česká lékařská komora se vůči lékařům chová primárně protektivně a nesnaží se pojmenovat věci správným způsobem, v tom je ten problém. Pokud to dostane právní oddělení lékařské komory, tak se logicky snaží lékaře vždycky bránit, ale medicínsky i legálně viděno, pokud pochybení je, má se vždycky správně pojmenovat a ten člověk za to má být zodpovědný. Medicínsky i trestněprávně.“

Ale problém je navíc podle něj ještě hlubší. „Nemocnice nemají kapacity na to, aby sloužili kvalifikovaní lékaři, proto slouží lékaři mladší často bez odborné kvalifikace, a proto dochází k pochybením, protože oni to nekonzultují a často ani nemají s kým. Takových příhod je v České republice mnoho,“ doplnil znalec Táborský.

Pozůstalí po Mario Favovi nejprve zvažovali, že podají proti rozhodnutí policie a ČLK stížnost, ale nakonec se dohodli, že to neudělají. „Rezignovali, vzdali to,“ řekla Kodešová. „Už nevěří, že by to mohli zvrátit a že by někdo byl za smrt Maria Favy odpovědný a potrestaný. Víte, nejsmutnější je, že dosud se jim ani nikdo z nemocnice neomluvil,“ dodala.