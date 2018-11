Očkovat proti chřipce přímo v lékárně? Sdružení praktiků s návrhem komory lékárníků nesouhlasí

Češi mají o očkování proti chřipce dlouhodobě malý zájem. Proočkovanost v populaci se pohybuje na úrovni pěti až šesti procent a řadí se k nejnižším v Evropě, upozorňuje Česká vakcinologická společnost. Situaci by podle ministerstva zdravotnictví mohl pomoct zlepšit nový informační portál, který právě připravuje. Lékárníci zase jako možnost vidí to, kdyby se lidé mohli nechat naočkovat přímo v lékárně. Praha 6:00 2. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Vyzvednout léky a při té příležitosti se i nechat naočkovat proti chřipce. Tak by to v budoucnu mohlo vypadat v lékárnách. Alespoň podle představ České lékárnické komory. Její prezident Lubomír Chudoba si myslí, že by to pomohlo zvýšit proočkovanost.

„Nechceme dělat žádnou revoluci, chceme jako lékárníci naopak přispět k tomu, aby se zvýšilo povědomí obyvatel o užitečnosti očkování, abychom přispěli i edukací k tomu, že se lidé nebudou tolik obávat a budou se i více dotazovat v lékárnách na tuto část poskytované zdravotní péče,“ sdělil Radiožurnálu Chudoba.

K podobnému kroku podle něj přistupují v posledních letech i další evropské země - například Anglie, Irsko, Portugalsko nebo Švýcarsko. „Pokud vlády chtějí, aby se proočkovanost například proti chřipce zvýšila, tak do toho začaly zapojovat lékárny, nejenom co se týče edukace, ale i samotným prováděním toho očkování,“ vysvětloval Chudoba.

Praktičtí lékaři s tím ale nesouhlasí a považují to za nesmysl. „Jestli se někde očkuje v lékárnách, tak je to v zemích, kde není dobře dostupná primární péče. U nás, kde máme v podstatě všichni dostupnou péči praktických lékařů, tak se mi zdá zavádění systému očkování v lékárnách jako opravdu nesmysl,“ vyjádřil se předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Nápad odmítá i Česká vakcinologická společnost. „Registrující lékař zná veškeré komplikace možná i rizika očkování, ale především ho dokáže správně načasovat i s ohledem na probíhající léčbu u pacienta. To jsou informace, které nejsou lékárníkům dostupné. Obáváme se, že by mohlo dojít k nějakým reakcím nebo komplikacím,“ doplnila místopředsedkyně společnosti Hana Cabrnochová.

Anafylaktický šok

Vakcinologové upozorňují především na to, že se po očkování může dostavit anafylaktický šok, který bez okamžité odborné pomoci může skončit smrtí. Lidé oslovení v anketě v centru Prahy by ale očkování v lékárně spíše uvítali.

Nápad lékárníků zatím nechce úplně ze stolu shodit ani ministerstvo zdravotnictví. „Potřebujeme podpořit systém tak, jak stojí. To znamená, aby to bylo na bázi očkování dominantně praktických lékařů. U chřipky máme proočkovanost šest procent, toto je zejména v zemích, kde už jsou poměrně vysoko a potřebují doladit těch několik posledních procent, my musíme systémově ošetřit to hlavní, to znamená, abychom se dostali někam na proočkovanost 50 - 60 procent. Pak já souhlasím s tím, že by lékárníci v tom mohli hrát podstatně důležitější roli než je tomu teď,“ řekl náměstek ministerstva zdravotnictví Roman Prymula.

Lékárníky by čekalo odborné školení, změnit by se muselo i prostředí v lékárnách - nezbytné jsou například prostory, kde by mohli lidé očkování dostat. Ministerstvo chce ale nejdřív zkusit jednodušší cestu.

Informační portál

Začátkem roku spustí na internetu nový projekt. „Obecný zdravotnický portál, kde bychom informovali veřejnost, především laickou veřejnost, o objektivních informacích v těchto oblastech a chceme propojit data, která existují na řadě webů odborných společností a data ze seriózních zdrojů,“ přiblížil Prymula.

Zdravotnický portál vítá i Hana Cabrnochová z České vakcinologické společnosti, která je zároveň praktickou dětskou lékařkou v Praze.

„Jestliže maminka hledá nějaký zdroj informací, tak zaplaťpánbůh přes 80 procent to jsou stále informace od pediatrů, ale na druhou stranu, pakliže získá informace z jiného zdroje, například z internetu, tak víme, že až v 70 procentech případu si tyto informace neověří a někdy může třeba jen telefonovat do ordinace dětského lékaře, že chce třeba očkování odložit,“ ilustrovala Cabrnochová.

Stále častěji se to děje i u povinných vakcín a proočkovanost se tak v posledních letech snižuje. Třeba u spalniček klesla až na 80 procent, pro udržení kolektivní imunity je přitom potřeba 95 procent. Projevilo se to například u letošní epidemie. Podobným rizikem je podle Cabrnochové tetanus - i tam totiž proočkovanost klesá kvůli stále častějšímu odmítání hexavakcíny.