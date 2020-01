Lékárnám nehrozí pokuty za vydávání neověřených léků. Systém proti padělkům zatím nefunguje

Pravost se stále nedaří ověřit asi u půl procenta léků na recept, i když o padělky nejde, řekl Radiožurnálu prezident lékárnické komory Aleš Krebs. Podle něj se jedná většinou o formální chyby, systém bude aplikován, až jeho chybovost bude minimální.

„Bavíme se o více tisících přípravků za týden, které by v případě, že by byly chybně označeny, tak by musely být uloženy do karantény,“ vysvětluje.

Státní ústav pro kontrolu léčiv dosud eviduje skoro 930 tisíc hlášení. „Nejčastější příčiny hlášení jsou neznámé sériové číslo, expirace se třeba také neshoduje a obdobně šarže neodpovídá zaznamenanému identifikátoru šarže,“ říká mluvčí ústavu Barbora Peterová.

Do konce září ústav zkontroloval 28 výrobců, 133 distributorů, z nichž pouze 100 je připojených k národnímu úložišti.

Dokud budou problémy při ověřování pravosti léků trvat, lékárníkům pokuty nehrozí. Funkčnost systému budou úřady vyhodnocovat každé tři měsíce.