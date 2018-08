Lékárnám dlouhodobě chybí až 120 druhů léků, může za to hlavně jejich vývoz do zahraničí

„Tady mám jednoho distributora, zadám si ho tam a nevyskočí mi nic. Když se podívám k druhému distributorovi, bude to úplně totéž,“ ukazuje Radiožurnálu lékárnice Hana Kozlová na příkladu jednoho léku.

Ten má sice tři možné náhrady, ani ty ale nejsou. Pomoct by brzy mohl takzvaný emergentní systém.

„Pakliže selhává standardní dodávka v rámci distribučního řetězce a lékárna není schopna od distributorů získat léčivý přípravek, tak by měla mít právo obrátit se přímo na výrobce,“ říká náměstek ministra zdravotnictví Filip Vrubel.

Ten bude muset léky dodat do dvou pracovních dnů. Systém by měl sloužit jen v mimořádných případech a zdaleka v něm nebudou všechny léky.

„Když pacient přijde s takovým receptem do lékárny, která ten lék běžně nemá, tak by nějakým způsobem toto mělo umožnit lékárně, aby lék objednala a vydala pacientovi,“ upřesňuje ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová.

Reexport do zahraničí

Úřady ale přiznávají, že to vyřeší jen část problému – tedy když léky chybí kvůli reexportu do zahraničí. Ročně se tak z Česka vyvezou léky za zhruba tři a půl miliardy korun.

„Dokonce není výjimkou, že jsou některé léky, které z 80 nebo 90 procent odcházejí do zahraničí. To znamená, že 90 procent toho, co sem dodá výrobce, neskončí u pacientů v Česku, ale v zahraničí,“ pokračuje náměstek ministra Filip Vrubel.

Podle České lékárnické komory ale reexport už není hlavním důvodem nedostatku léků. Stále častěji je na vině nahlášený výpadek ve výrobě. A tady lékárníci požadují důslednější kontrolu státu.

„Do budoucna bude velmi nutné pečlivě rozkrývat, jaké ty důvody jsou. A jestli to není skutečně jen důvod cenový, tzn. že se výrobce rozhodl, že v tomto čtvrtletí svoje léky doveze do jiných zemí, kde za ně dostane zaplaceno více,“ říká jejich prezident Lubomír Chudoba.

Návrh novely zákona chce ministerstvo zdravotnictví vládě předložit ještě letos. Platit by pak mohla začít příští rok.