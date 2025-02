Lékaře, který je například obviněný ze znásilnění pacientky, by mohl stihnout okamžitý trest, a to zákaz činnosti. Léčit by neměl ani během doby, kdy věc prošetřuje policie a řeší soud. Takový návrh teď sepsala Česká lékařská komora. Rozšíření svých pravomocí se bude snažit prosadit ve spolupráci se šesti poslankyněmi z různých politických stran. Praha 11:49 10. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lékaře, který je například obviněný ze znásilnění pacientky, by mohl stihnout okamžitý trest, a to zákaz činnosti (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Lékařská komora chce posílit pravomoci. ‚Jsme limitováni v udělování trestů,‘ říká její prezident

V polovině loňského listopadu vyhlásil soudce Petr Novák rozsudek nad psychiatrem Janem Cimickým. Za devětatřicet případů sexuálního násilí mu uložil pětiletý trest vězení. K tomu zákaz činnosti na deset let.

Přestože je rozsudek stále nepravomocný, rozdmýchal debatu nad tím, jestli neměla proti Cimickému a v dalších podobných případech dávno zasáhnout lékařská komora. „Mediálně jsme se dozvídali o dalších případech, kdy ti lékaři pokračovali v práci. Nedávno jsem četla další případ člověka, který zneužíval pacienty, byl za to odsouzen a normálně pracoval,“ popsala poslankyně za ANO Taťána Malá.

Vliv lékařské komory

Jenomže vedení komory namítá, že rozhodně zasáhnout nemohlo. „Takové trestné činy, jako je znásilnění či omezování osobní svobody, nemůže Česká lékařská komora suplovat. Nemáme takové kompetence, abychom mohli zajišťovat důkazy, abychom mohli předvolávat svědky a podobně. To má policie,“ říká její prezident Milan Kubek.

Komora podle něj může lékaře potrestat jen za určité prohřešky. Třeba tehdy, když odborně pochybí. Vyloučení z komory – například právě za sexuální násilí – je podle něj možné jen tehdy, když nad lékařem vynese pravomocný rozsudek soud.

„Pro nás platí pravidlo, že můžeme dělat pouze to, co nám zákon povoluje, a jsme velmi limitováni v možnosti udělování disciplinárních opatření,“ dodal Kubek.

Změna zákona

Aby mohla být komora razantnější, dohodl se Kubek s Malou a dalšími pěti poslankyněmi koalice i opozice, že připraví změnu zákona. Vyšetřování zločinů by i nadále zůstalo v rukou kriminalistů, komora by ale mohla prověřovanému doktorovi ihned pozastavit jeho činnost.

Kromě doktorů obviněných ze znásilnění by se to podle Kubka týkalo například těch, kteří opakovaně ordinují opilí. Mimo službu by se ocitli i lékaři, které už komora pro nějaké pochybení vyloučila, oni ale její rozhodnutí napadli u soudu. Takže můžou až do pravomocného rozsudku léčit dál.

Kubek ale plánuje i jiné tresty. „Třeba povinnost absolvovat doškolení nebo přezkoušení a povinnost pro dosud samostatně pracujícího lékaře nějakou dobu pracovat zase pod dohledem někoho. Jsou to věci, které mají výchovný efekt, ale tvůrci zákona v roce 1991 na to samozřejmě nemysleli,“ uvedl.

Podle odborníka na lékařskou etiku z Univerzity Karlovy Marka Orko Váchy by taková opatření nejspíš pomohla.

„Česká lékařská komora toho opravdu moc nemůže. Ten etický kodex dost přesně popisuje, co to neetické chování lékaře je. Sexuální zločiny tam nejsou úplně explicitně napsané, takže pokud by se zvýšily pravomoci, tak by to věci zřejmě prospělo,“ vysvětlil.

Kromě toho by komora chtěla i kontrolovat personální vybavení nemocnic a nedostatky hlásit pojišťovnám. Nebo mít přístup do zdravotnické dokumentace pacienta, který si na nemocnici stěžuje.

Ani to dnes podle Kubka nejde. Dokumentaci si musí přinést sám pacient. Ministerstvo zdravotnictví záměr podporuje, i když podle mluvčího Ondřeje Jakoba má už dnes komora nemalé pravomoci.