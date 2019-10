Šéf lékařské komory Kubek: Zeman by měl o svém zdraví informovat pravdivě. Každý vidí, že není zdráv

Prezident Miloš Zeman by měl pravdivě informovat veřejnost o svém zdravotním stavu, řekl během rozhovoru v pořadu Interview ČT24 šéf lékařské komory Milan Kubek. Připomněl také, že Zeman je vrchním velitelem ozbrojených sil České republiky. Zveřejnění pravdivých informací by, i kvůli šířícím se fámám, bylo podle Kubka v jeho vlastním zájmu. Praha 10:47 23. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Zeman | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pan prezident by měl ve svém vlastním zájmu informovat a měl by informovat pravdivě. Nemusí zacházet do nějakých, bůhvíjakých intimních detailů,“ řekl Kubek během rozhovoru.

Podle šéfa lékařské komory „každý na první pohled vidí, a nemusí být lékař, že pan prezident není zdráv, takže tady ty informace prostě nesedí.“ Reagoval tak na Zemanovo shrnutí, v němž mimo jiné uvedl, že jeho „srdce bije jako zvon a plíce jsou čisté, jako by to nebyl kuřák.“

„Všichni víme, že je to starý muž, všichni vidíme, že mu síly ubývají, a je jasné, že není zcela zdráv.“ Poukázal také na to, že Zeman je vrchním velitelem ozbrojených sil České republiky. Občané tak podle něj mají právo vědět, v jakém je zdravotním stavu.

Upozornil i na to, že sdílení informací o svém zdraví je součástí západní demokratické kultury. Politici tak získávají důvěru svých voličů. „Pokud ji nechtějí ztratit, tak nesmějí lhát. Není to žádná ostuda, být nemocný,“ dodal Kubek.

Zeman v říjnu absolvoval čtyřdenní pobyt v Ústřední vojenské nemocnici, v jehož průběhu měl dostat infuze, které mu měly dodat minerály. Údajně podstoupil také rehabilitace.

Podle mluvčího hradu Jiřího Ovčáčka nešlo o nic akutního. Prezident se prý chtěl dostatečně připravit, aby byl během oslav státního svátku 28. října úplně fit.