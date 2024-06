Lékařská komora prověří postup doktorky, která posuzovala zdravotní stav střelce z filozofické fakulty

Česká lékařská komora prověřuje postup lékařky, která vydala střelci z pražské filozofické fakulty potvrzení, že je dostatečně zdravý, aby mohl mít zbrojní průkaz. Čtyřiadvacetiletý muž se přitom léčil u psychiatra. Tragický případ, při němž střelec loni v prosinci zavraždil dva lidi v Klánovickém lese, o týden později zastřelil svého otce a na filozofické fakultě dalších 14 lidí, odhaluje mezery ve zdravotnickém systému. Praha 6:00 20. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tragický případ, při němž střelec loni v prosinci zavraždil dva lidi v Klánovickém lese, o týden později zastřelil svého otce a na filozofické fakultě dalších 14 lidí, odhaluje mezery ve zdravotnickém systému | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podnět k prověření podala České lékařské komoře policie, která střelbu vyšetřovala. „My jsme tento podnět přijali před 14 dny a postoupili jsme ho okresnímu sdružení, kde je ta praktická lékařka registrovaná,“ popsala Radiožurnálu předsedkyně revizní komise ČLK Jana Vedralová.

Univerzita Karlova podává stížnost proti odložení případu střelby. Média prosí o ohleduplnost Číst článek

„Paní doktorka se k tomu může nebo nemusí vyjádřit,“ doplnila Vedralová. Pokud revizní komise zjistí, že lékařka chybovala, hrozilo by jí disciplinární řízení. A to může v obecné rovině skončit důtkou, pokutou, v krajním případě i vyloučením z komory.

Muž získal 31. března 2023 zbrojní průkaz pro skupiny B a E, tedy pro vlastní ochranu i sportovní účely. Získal ho i díky tomu, že mu lékařka zdravotnického zařízení Simbio Healthcare ve středočeské Hostouni, kde střelec bydlel, vydala osvědčení o zdravotní způsobilosti.

Dala mu pouze jedinou podmínku – musí nosit dioptrické brýle. Žádnou další zdravotní komplikaci, kvůli níž by zbrojní průkaz mít neměl, nenašla. Muž přitom nebyl registrovaný přímo u ní, lékařka, která vydala osvědčení, v té době pouze zastupovala kolegyni.

Jak se ale později ukázalo, muž se krátce před podáním žádosti o zbrojní průkaz léčil na psychiatrii. V psychiatrickém zařízení PsyQuo v Praze absolvoval od 23. září 2022 do 10. listopadu 2022 čtyři sezení. A 20. prosince 2022 se podrobil psychologickému vyšetření.

Lékařka o psychiatrii nevěděla

Na psychiatrii ho objednala kamarádka, jíž se svěřoval se sebevražednými myšlenkami. Také při vyšetření říkal psychologům, že uvažuje o smrti, připouštěl vražedné myšlenky „vůči rodiči, ale i vůči jinému cíli, který by to nečekal“, jak stojí v policejním dokumentu, který mají Radiožurnál a server iROZHLAS.cz k dispozici.

Kriminalisté dokončili vyšetřování střelby na filozofické fakultě v Praze. Případ odložili Číst článek

Od prosince 2022 na léčení chodit přestal. Jeho agrese ale podle znalce narůstala, byla živená nenávistí, pocitem křivdy a touhou po pomstě.

O ničem z toho však lékařka z Hostouně, když mu vydávala osvědčení o zdravotní způsobilosti, vůbec nevěděla. Na písemné dotazy Radiožurnálu neodpověděla, policii ale sdělila, že z psychiatrického zařízení PsyQuo žádnou zprávu o pacientových psychických potížích nebo o jeho léčení nedostala.

„Za relevantní lze považovat, že o poskytované psychiatrické lékařské péči nebyl vyrozuměn obvodní lékař pacienta,“ poznamenali kriminalisté v policejním usnesení. Zpráva o jeho psychických obtížích se proto nedostala do pacientovy zdravotní dokumentace.

Majitel psychiatrického zařízení Aleš Urban to pro Radiožurnál odmítl komentovat. „Omlouvám se, ale jsme vázáni povinnou mlčenlivostí a nemůžeme se k věci vyjadřovat,“ uvedl.

Psychiatři i všichni ostatní ambulantní specialisté mají ze zákona povinnost informovat praktické lékaře o léčení jejich pacientů. Jenže psychiatrička, která střelce léčila, kriminalistům vypověděla, že to udělat nemohla. Pacient jí totiž neřekl, u kterého lékaře je registrovaný.

„Praktický lékař o psychiatrické péči nevěděl a psychiatr praktického lékaře neznal,“ shrnuli kriminalisté v policejním dokumentu.

Zásah na filozofické fakultě. Nikdo z policistů nespáchal trestný čin, oznámil šéf inspekce Číst článek

Lékaři možnosti mají, ale nevyužívají je

Jenže psychiatři se nemusí spoléhat jen na to, co jim o sobě řekne pacient. Mohou se sami podívat do elektronického portálu zdravotních pojišťoven a tam snadno zjistí jméno jeho lékaře. „Stačí zadat rodné číslo pacienta, není to nic složitého, zabere to pár sekund,“ vysvětlil lékař z Mostu Roman Houska.

„Pacientů, kteří nám svého praktika neudají, je relativně málo,“ reagovala předsedkyně Psychiatrické společnosti Simona Papežová. „Na druhou stranu, pokud nám pacient praktika neuvede, tak nemám pocit, že by v legislativě byla někde uvedena povinnost, že po něm máme aktivně pátrat,“ dodala Papežová.

Má pravdu. Psychiatři i ostatní lékaři si z portálu zdravotních pojišťoven jméno praktického lékaře zjistit mohou, ale nemusí. Pokud to neudělají, žádný postih jim nehrozí. „Můžeme ale mezi psychiatry šířit povědomost, aby v takovýchto případech v rámci minimalizace rizika postupovali tím způsobem, že budou praktika aktivně vyhledávat,“ doplnila dále Papežová.

Na druhou stranu i praktičtí lékaři si mohou informace o žadatelích o zbrojní nebo řidičský průkaz snadno najít sami. A případně odhalit jejich psychické potíže, aniž by jim o nich řekl pacient nebo jeho psychiatr.

‚Není to v našich možnostech‘

V elektronickém lékovém záznamu zjistí, které léky má pacient za posledních pět let předepsané, kdo mu je předepsal, kdy a zda si je v lékárně vyzvedl. Jenže i v tomto případě platí, že to lékaři zjišťovat mohou, ale nemusí. Povinné to není.

Opravy nejvíce poškozeného patra na filozofické fakultě jsou hotové. V části bude dočasné pietní místo Číst článek

„Teď jsem doordinoval, měl jsem plnou ordinaci pacientů, měl jsem končit před dvěma hodinami. Kdybych se u každého pacienta ještě měl dívat rutinně při každé návštěvě do lékového záznamu, tak tady sedím o dvě hodiny déle, to vůbec není v kapacitních možnostech,“ popsal předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

V lékovém záznamu navíc podle něj není všechno. „Je to nějaký seznam informací o tom, jaké tomu pacientovi byly předepsány léky. Vidíte tam taky, kde mu byly vydány a kdo je předepsal. Ale proč je předepsal? To se z toho nedozvíte.“

Prezident České lékařské komory Milan Kubek se zastal obou skupin – praktických lékařů i psychiatrů. „Já lékové záznamy také nekontroluji, protože se pacientů ptám, co užívají za léky. Že má něco v záznamu, neznamená, že to užívá,“ uvedl Kubek.

Zpřísnění pravidel

„Představa, že lékař bude nahlížet do lékového záznamu v běžném provozu, je naprosto nerealistická. Máme problém zvládat pacienty v tom režimu, jak teď pracujeme. Každá administrativní povinnost zdržuje,“ dodal Kubek.

A v případě psychiatrů sdělil: „Nedovedu si představit, že bych přes pojišťovnu zjišťoval, kde má pacient lékaře.“

Hledat vinu u lékařů podle něj není fér. „Tady nedošlo k selhání lékařů. Neumím si představit v reálném lékařském provozu, jak budou u všech pacientů zjišťovat, kam chodí, nechodí, jestli pacient lže, nebo nelže. Na to fakt kapacitu nemáme,“ odmítl.

Žáček: Byli jsme rozpolceni, zda zřídit komisi pro vyšetřování střelby na fakultě. Zvítězila důvěra Číst článek

„Případ z filozofické fakulty ale ukázal, že najít si na to čas je potřeba. Je to skutečně důležité,“ namítá na to Jan Chromý, učitel z fakulty a autor otevřeného dopisu vládě požadující zpřísnění pravidel pro držení zbraní, který podepsaly desítky akademiků.

„Udělení zbrojního průkazu by mělo být náročnější a ten člověk by měl být podroben překážkám, které musí překonat a které minimalizují potenciální nebezpečí spojené s tím, že zbrojní průkaz dostane. A to samozřejmě souvisí i s potvrzením od doktora,“ myslí si Chromý.

Především je ale podle něj nutné zpřísnit pravidla pro držení zbraní. „Největší problém je, že je vůbec možné vlastnit takové kvantum zbraní,“ dodává Chromý a naráží na to, že střelec z fakulty díky zbrojnímu průkazu legálně vlastnil osm zbraní.

Novela zbraňového zákona přinese od roku 2026 jednu podstatnou změnu. Lékaři budou mít přístup do centrálního registru zbraní. Budou si moci ověřit, jestli jejich pacient má zbrojní průkaz. Pokud zjistí, že zdravotní stav takového pacienta se zhoršil natolik, že by ho už mít neměl, budou to muset neprodleně nahlásit policii.