Informace odpovídají věku i životnímu stylu, říká neurolog Stránský o Zemanově lékařské zprávě

Cukrovka, dehydratace, slabost i necitlivost zejména v nohou. To jsou podle lékařské zprávy, kterou zveřejnila Ústřední vojenská nemocnice v pražských Střešovicích, zdravotní problémy prezidenta Miloše Zemana.

Kvůli těmto problémům byl podle doktorů v minulém týdnu na čtyři dny hospitalizován. Hrad pobyt označil za rekondiční.

„Pro tyto problémy a potíže, které nejsou v populaci vzácné, se totiž pacienti standardně nehospitalizují,“ řekl v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz neurolog, internista a ombudsman pro zdraví Martin Jan Stránský.

Současně ale lékař potvrdil, že zmíněné problémy jsou úměrné věku i životnímu stylu prezidenta. Praha 21:31 24. října 2019

O čem lékařská zpráva o zdravotním stavu prezidenta Miloše Zemana vypovídá?

Z obecného pohledu je to víceméně jemná sumarizace určitých potíží, o kterých už víme, že je pan prezident má. Nedovedu si představit, že by to byla věrná kopie zprávy. Jsem přesvědčen, že je ta zpráva modifikovaná pro veřejnost, ale pro odborníka je to v některých aspektech nedostačující.

Co vám v ní chybí?

Třeba co se týče neurologické zprávy, která vypovídá o tom, co vidíme, tedy o problémech s chůzí, je na úrovni studenta z lékařské fakulty. Skutečně to tedy musí být sumarizace.

Pan prezident ve středu řekl v Poslanecké sněmovně, že jeho doktor Miroslav Zavoral zveřejní „kompletní zdravotní dokumentaci“. Stalo se to?

Z jednoho pohledu to kompletní zdravotní zpráva je, odpovídá současnému stavu, vysvětluje jeho potíže s chůzí a slabost. Je tam kombinace postižení nervů i svalů, hlavně v dolních končetinách, dále lékař popisuje, že stále kouří a požívá alkohol. To je bohužel pro takové pacienty velmi nešťastné. U podobných pacientů by se totiž neměly nervy laicky řečeno „dráždit“ takovým způsobem dál.

Co tedy laicky panu prezidentovi je?

Je tam cukrovka, dehydratace, celková dekondice, tedy slabost, postižení nervů hlavně v nohou, čemuž říkají periferní neuropatie, která se tam objevuje na základě cukrovky a alkoholu. Ta porucha citlivosti, takže on do jisté míry necítí správně, kterým směrem jdou jeho nohy. Chůze je potom problematická. Dále tam má jemné náznaky v audiogramu.

Martin Jan Stránský neurolog, internista, ombudsman pro zdraví a vydavatel obnovené verze časopisu Přítomnost

v roce 1983 promoval na lékaře na St. George's University v Grenadě

je spoluzakladatelem a ředitelem Polikliniky na Národní v Praze

v roce 2008 kandidoval neúspěšně za Věci veřejné do Senátu

v říjnu 2009 byl hlavním partnerem lékaře Jana Hnízdila v aktivitách skupiny lékařů a politiků blízkých Václavu Havlovi, kteří začali prodiskutovávat možnost odvolání prezidenta republiky Václava Klause pro jeho údajné psychické onemocnění v době, kdy odmítal podepsat Lisabonskou smlouvu

v roce 2010 byl za Věci veřejné stínovým ministerem zdravotnictví

opakovaně kandidoval i v komunálních volbách do zastupitelstva Městské části Praha 1

O jakých náznacích mluvíte?

Píše se tam „nevýznamné degenaritivní změny, kalcifikace aortální chlopně“ a také problémy s „relaxací diastolické funkce“. Pro laika to obecně znamená, že srdce nemá možnost úplně se uvolnit a relaxovat, aby do něj při každém tepu mohlo dotéct dostatečné množství krve, které by se při sevření svalstva poslalo dál. Ale je to velmi nespecifické, což je velký problém té zprávy.

Je v ní pro vás něco překvapivého?

Překvapivé pro mě je to, co v ní není. Pro tyto problémy a potíže, které nejsou v populaci vzácné, se totiž pacienti standardně nehospitalizují. Neexistují žádné kúry nebo infuze, které by opravily tento dlouhodobý proces. Samozřejmě, pokud se jedná o prezidenta státu, který potřebuje soustředěnou péči, tak se mu musí nabídnout. Ale rehabilitace a infuze se dají dělat doma nebo v lázních. Je to netradiční, aby někdo šel kvůli tomu na čtyři dny do nemocnice.

‚Nezlepší se to‘

Jeden z našich čtenářů, který se představil jako farmaceut, serveru iROZHLAS.cz napsal, že ve zprávě je sice uvedeno, že prezident trpí cukrovkou druhého stupně, ale žádné léky na ni v ní nevidí. Je to tak? Jak si to vysvětluje?

Žádný takový lék tam skutečně není. Cukrovka druhého typu může mít více i méně významné projevy. Občas se kompenzuje dietou, což je asi případ i pana prezidenta. Pokud je správná a dodržuje se, tak se díky ní může cukrovka, alespoň v číslech, normalizovat a nemusí tam být zapotřebí další léčba.

Zároveň v pozdějším věku cukrovka, co se týče těch čísel, občas trochu „zpomalí“. Pokud ale člověk nezmění svůj životní styl, zejména v požívání alkoholu a kouření, tak pokračuje dál. S užíváním alkoholu ostatně může souviset i ta necitlivost v nohou. Ten totiž ničí periferní nervy stejně jako cukrovka.

Odpovídají informace ve zprávě věku pana prezidenta?

Ano, velice přesně odpovídají nejen jeho věku, ale i životnímu stylu. Jako lékař jsem si ale poměrně jistý, že jeho problémy se nebudou zlepšovat.

Jak vážný je tedy jeho zdravotní stav?

Klasifikoval bych ho jako nadprůměrně rizikový. Je tam dlouhá historie požívání alkoholu a také nezdravého životního stylu. A pokud pokračuje ve zlozvycích spojených s kouřením a alkoholem, tak je to každodenní ohrožení.

