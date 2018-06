Jeden student medicíny přijde fakultu na milion korun, říká děkan Šedo

Jeden student všeobecné medicíny přijde podle předsedy Asociace lékařských fakult Aleksiho Šeda z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze asi na milion korun, pokud nestuduje déle než šest let. Od státu dosud dostávaly fakulty jen dvě třetiny nákladů, zbytek vydělávaly výukou v angličtině. Praha 21:48 2. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lékaři (ilustrační foto) | Foto: Dalibor Peřina | Zdroj: Fakultní nemocnice Olomouc

Od září má nastoupit o 15 procent studentů víc, vláda slíbila na jejich výuku přidat za deset let 6,5 miliardy korun. Letos má jít o 135 milionů korun, s penězi počítá i návrh rozpočtu pro příští rok. Nižší kvality absolventů se po navýšení počtu studentů není třeba obávat, sdělil Šedo.

Lékařské fakulty studuje asi 21 000 lidí. Absolvuje ročně kolem dvou tisíc. Podle Šeda jsou vstupní kritéria na české lékařské fakulty velmi přísná. „My jsme si jistí, že výsledky přijímacích testů korelují s následnými výsledky studia. V tuto chvíli máme pěti až sedminásobný převis poptávky těch, co by u nás chtěli studovat,“ vysvětlil. Zahraniční studenti platí za výuku v angličtině asi 340 000 korun za rok.

Počet přijatých by se měl zvyšovat o 15 procent příštích několik let. Nárůst má zastavit očekávaný úbytek lékařů kvůli odchodu silných ročníků do penze. Čerstvý absolvent ale nemůže podle odborníků rovnou nahradit lékaře s dlouholetou praxí. Po šesti letech základního studia ho čeká ještě pětiletá specializace.

Studenti si podle Šeda vybírají obory, kde se stanou co nejdříve nezávislými a začnou vydělávat. Roste zájem o studium praktického lékařství, kde je už teď průměrný věk jeden z nejvyšších ze všech specializací, 54 let u lékařů pro dospělé a 56 let u těch dětských.

Průměrnému lékaři je 48 let

V posledním roce byl podle Šeda překvapivě malý zájem například o onkologii. Nedostatek je už teď u kvalitních ragiodiagnostiků, tedy lékařů, kteří pracují s nejmodernějšími zobrazovacími přístroji.

„Aby se například radiodiagnostik nebo radioterapeut dostal svými kvalitami na požadovanou úroveň, musí po studiu počítat s minimálně pěti lety dalšího vzdělávání a specializací,“ uvedl ředitel Onkologického centra Multiscan Pavel Pivrnec.

Podle statistik Ústavu zdravotnických informací a statistiky je průměrný věk lékařů 48 let a polovina byla starší 49 let. V roce 2020 to bude podle odhadů o další rok víc, v roce 2025 pak průměr 51 a medián 52 let.

Nejlépe jsou na tom v současné době nemocniční neurologové a kardiologové (průměr 41 let), radiologové mají průměr 44 let. Průměrně starší než padesátiletí jsou kromě praktiků také internisté, gynekologové, dětští a další ambulantní specialisté nebo lékaři v následné péči.