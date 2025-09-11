Lekníny a ryby se stěhují. Přesouvají se kvůli revitalizaci karlovarského Lázeňského rybníku

V Karlových Varech začalo vypouštění Lázeňského rybníku v městské části Drahovice. Místní obyvatelé si v akci Čtvrti sobě odhlasovali jeho revitalizaci a úpravu zanedbaného a nevzhledného okolního prostoru.

Karlovy Vary Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Písník Malá Černá zkusí rybáři vyčistit pomocí bakterií

Karlovy Vary vypouštějí Lázeňský rybník (ilustrační foto) | Foto: Ondřej Wolf | Zdroj: Český rozhlas

Vypouštění Lázeňského rybníku v Karlových Varech trvá zhruba dvě hodiny. Pracovníci lázeňských lesů a parku musejí z rybníku odchytit všechny ryby.

Přehrát

00:00 / 00:00

Poslechněte si reportáž o vypouštění Lázeňského rybníku v Karlových Varech

Popisují, že jak bude voda postupně klesat, ryby se samy stáhnou ke kraji rybníka. Tam je rybáři přeloží do kádí a odvezou do náhradního rybníka. 

„Hladina rybníka je ve výšce zhruba 1,2 nebo 1,3 metru. Je na ní vidět pohyb ryb, ale sami nevíme, kolik jich tam je,“ říká Ondřej Valent, vedoucí správy parku.

Vysoké náklady na stavbu i provoz. Tunelový obchvat Karlových Varů ekonomicky nevychází, tvrdí analýza

Číst článek

Kromě ryb se budou přesouvat i lekníny. „Až bude hladina ještě víc odpuštěna, tak je vyndáme ze stávající rybníčku a transferujeme do rybníků,“ říká Valent.

„Chtěli bychom zachovat polopřírodní ráz lokality, revitalizovat nádrž a udělat tu prvky jako molo, posezení, venkovní gril. Ty umožní místním tady trávit víc času,“ říká mluvčí města Karlovy Vary Jan Kopál.

Václav Malý Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme