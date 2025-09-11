Lekníny a ryby se stěhují. Přesouvají se kvůli revitalizaci karlovarského Lázeňského rybníku
V Karlových Varech začalo vypouštění Lázeňského rybníku v městské části Drahovice. Místní obyvatelé si v akci Čtvrti sobě odhlasovali jeho revitalizaci a úpravu zanedbaného a nevzhledného okolního prostoru.
Vypouštění Lázeňského rybníku v Karlových Varech trvá zhruba dvě hodiny. Pracovníci lázeňských lesů a parku musejí z rybníku odchytit všechny ryby.
Popisují, že jak bude voda postupně klesat, ryby se samy stáhnou ke kraji rybníka. Tam je rybáři přeloží do kádí a odvezou do náhradního rybníka.
„Hladina rybníka je ve výšce zhruba 1,2 nebo 1,3 metru. Je na ní vidět pohyb ryb, ale sami nevíme, kolik jich tam je,“ říká Ondřej Valent, vedoucí správy parku.
Kromě ryb se budou přesouvat i lekníny. „Až bude hladina ještě víc odpuštěna, tak je vyndáme ze stávající rybníčku a transferujeme do rybníků,“ říká Valent.
„Chtěli bychom zachovat polopřírodní ráz lokality, revitalizovat nádrž a udělat tu prvky jako molo, posezení, venkovní gril. Ty umožní místním tady trávit víc času,“ říká mluvčí města Karlovy Vary Jan Kopál.