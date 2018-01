Lektor první pomoci: igelitová rouška z lékárničky je nebezpečná, nařízení o prošlých obvazech zase absurdní

Policie se zaměřuje na kontroly prošlých autolékárniček – podle lékaře ze záchranky je to nesmysl. Co všechno podle něj v lékárnách chybí, co přebývá? A jak postupovat, když se stanete svědky nehody? Podívejte se na názorná instruktážní videa.

Praha 2. ledna 2018

Přes dva tisíce těžce a téměř 23 tisíc lehce zraněných si do loňského listopadu vyžádaly nehody na tuzemských silnicích. Nejen účastník nehody, ale i každý přítomný má povinnost pomoci zraněným.

„V první chvíli se vůbec nestaráte o zraněné, ale o celkovou situaci. Rozhlížíte se po nebezpečí a řešíte ho," říká lékař pražské záchranky a lektor první pomoci ze spolku ZdrSem Robert Pleskot. Hlavní podle něj je, aby se zachránce sám nestal další obětí nehody, především aby se nenechal srazit některým z projíždějících aut.

Vesta, trojúhelník, telefon – až pak lékárnička

Pokud zachránce sám neboural a okolo nehody projíždí, měl by zastavit s rozmyslem, většinou až za místem srážky, a hned zapnout výstražné blinkry. Už při vystupování je potřeba mít na sobě reflexní vestu. „V kufru vám není k ničemu," říká lékař Pleskot s tím, že on vozí jednu v přihrádce všech dveří u auta.

„Berete si s sebou telefon, trojúhelník a lékárničku," vypočítává, co bude amatérský záchranář u nehody potřebovat.

V první řadě musí místo alespoň provizorně zabezpečit, tedy umístit trojúhelník mimo obec 50 a na dálnici alespoň 100 metrů za nehodu, rychle se zorientovat a zavolat pomoc. „Kde a co nabouralo a kolik je tam lidí, tyhle informace jsou pro záchranku naprosto dostačující," vysvětluje záchranář Pleskot. Teprve pak je možné začít s ošetřování raněných.

Dalším krokem je nasazení chirurgických rukavic. „Když si je natahujete ve stresu, nejspíš je roztrhnete," popisuje své zkušenosti s chirurgickými latexovými rukavicemi lékař. Problém je podle něj v tom, že ve standardní autolékárně je jen jeden pár. „Potřebujete sáhnout na telefon? Musíte rukavici sundat. Pak už je špinavá a natahuje se velice obtížně. Navíc se o zraněné možná nebudete starat sami," zdůvodňuje záchranář Pleskot, proč je lepší vozit několik párů vlastních rukavic – koupit se dají za pár korun v každé lékárně.

Jak pomoci zraněným

Nejdřív zkontrolujte, zda zranění dýchají a silně nekrvácejí. Těm, kteří nedýchají, musíte uvolnit dýchací cesty, a to nejlépe postupem ukázaným na videu:

Krvácení pak zastavujete, nejčastěji stlačením rány. „První krvácení vás u toho člověka zdrží, to je důvod, proč jste už před tím zatelefonovali," vysvětluje záchranář.

První pomoc u autonehody? Podívejte se na praktické ukázky, které pro redaktory iROZHLAS.cz připravili záchranáři ze spolku ZdrSem.

Standardní autolékárnička není použitelná

„Lékárnička je asi určená k tomu, aby vám ji policisté zkontrolovali. Zda je určená i k poskytování první pomoci, o tom se dá diskutovat," říká s mírnou nadsázkou lékař záchranné služby Pleskot.

Vedle nedostatku chirurgických rukavic vyčítá běžným lékárničkám také nízkou kvalitu obinadel s polštářkem, která by měla sloužit k zastavování masivního krvácení. „Tomu se polštářek říkat nedá, tahle tkanina má minimální savost," říká nad otevřenou novou autolékárničkou.

„My použijeme jako polštářek celý ten obvaz, vezmeme ho a rukou v rukavici ho přitlačíme na ránu a druhým obvazem ho připevníme", radí lékař. „Ze dvou (nefunkčních) obvazů tak uděláme jeden funkční."

Jak složit tlakový obvaz z několika obinadel:

Pro představu, následující fotky srovnávají obvaz vojenský vz. 80 (nahoře) a ten z autolékárny.

Předpisy pro autolékárničky stanovují kvalitu škrtidla a nůžek. „Nově už stříhají. Ne že by stříhaly dlouho, ale jednou ten pás určitě přestřihnou," komentuje úroveň nástrojů záchranář Pleskot. Redakční test jeho slova potvrzuje, nicméně jak ukazuje bonusové video, musíte vynaložit značné úsilí a nůžky se rychle ztupí.

Co se týče škrtidla, podle Pleskota jde spíš o vybavení do válečného konfliktu – nicméně i při autonehodách tu a tam nastanou krajní situace, kdy přijde vhod. Například když je zraněných více a první pomoc se nemůže po celou dobu věnovat jen jednomu.

Aplikace škrtidla vyžaduje určitý cvik, podívejte se, jak na to.

„Myslím si, že náplast, trojcípý šátek a igelitová rouška jsou v autolékárně zbytečné," říká lékař. Poslední uvedená věc, chlopeň k ošetření proraženého hrudníku, je podle něj dokonce nebezpečná. „Jak se zjistilo, přilepování těchto igelitových roušek je rizikové. Hrozí, že se z klasického pneumotoraxu stane ještě škodlivější, přetlakový." To potvrzuje i varování České resuscitační rady.

Trojcípý šátek je podle lékaře historická záležitost. "Skauti měli na krku jen šátek, a tím dokázali obvázat všechno, což od nich převzaly různé organizace včetně Červeného kříže. Nicméně když čekáme na záchranku, je důležité s člověkem nehýbat, ne ho nějak extrémně obvazovat."

Co je podle Pleskota vyloženě absurdní, je omezená trvanlivost lékárny. „Nemá to žádný smysl, ten obvaz je použitelný roky potom, co jeho doba použitelnosti minula," říká, ale zároveň varuje, že pokud se do lékárny dostala nějaká tekutina, je na čase ji hned vyměnit bez ohledu na trvanlivost.

V autě sám vozí jednu zabalenou „lékárnu na ukazování" a jednu svou, kterou používá. Co by v ní mělo být, se dozvíte ve videu.

Kdo lékárny sestavuje?

„Policisté se v rámci kontroly této výbavy zaměřují zejména na to, zda není prošlá expirace, a jestli je lékárna úplná," říká mluvčí dopravní policie Tomáš Lerch. Pokud je lékárnička rozbalená, mohou policisté kontrolovat i jednotlivé její součásti. Proto je potřeba si hlídat, zda všechny části s vyznačenou lhůtou použitelnosti nejsou propadlé. To se v praxi týká všech jejích součástí s výjimkou nůžek.

„Lhůty jsou stanovené na základě zdravotnických požadavků a obecně platí, že po uplynutí této doby ztrácejí své vlastnosti," říká obecně mluvčí ministerstva dopravy Zdeněk Neusar, nicméně obsah lékárniček jeho resort zaštiťuje jen formálně. „Co se týká obsahu lékárničky, tam jsme plně akceptovali podklad od ministerstva zdravotnictví," vysvětluje a dodává, že aktuálně se žádná změna v obsahu lékáren nechystá.

I ministerstvo zdravotnictví ale přímou odpovědnost odmítá. Podle mluvčí Jany Francové nutné vybavení doporučuje pracovní skupina sestavená „ze zástupců ministerstva dopravy, ministerstva zdravotnictví, České resuscitační rady a Českého červeného kříže". Právě ta v posledním kole připomínek vypustila dříve povinnou resuscitační masku a leták o postupu při první pomoci.

„V současnosti neevidujeme žádný podnět České resuscitační rady, který by se týkal vybavení autolékárniček nebo například doporučení ohledně pneumotoraxu," tvrdí mluvčí.

