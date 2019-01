České lékárny mohou kvůli brexitu přijít o řadu nenahraditelných léků. Pomoct by měl ‚lex Brexit‘

Asi 20 výrobců léčiv, kteří sídlí ve Velké Británii, se musí do konce března přesunout do některé ze zemí Evropské unie, jinak nebudou moci do Česka mířit jejich léky. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv se to týká víc než pěti set přípravků, z nich 160 ještě není přeregistrovaných.

Praha 8:12 29. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít