Limity pro doplatky na léky se sníží, senioři či dlouhodobě nemocní ušetří až 1500 korun

Senioři, děti nebo dlouhodobě nemocní by mohli od Nového roku ušetřit na lécích. Od ledna se totiž snižují ochranné limity pro doplatky na léky. A to díky novele zákona o veřejném zdravotním pojištění. Roční hranice pro děti do 18 let a seniory od 65 let se od ledna sníží z původních 2500 korun na 1000 korun. Důchodci nad 70 let by měli dostat peníze zpět už při doplatcích nad 500 korun ročně.

„Ročně zaplatím za léky přibližně 2000 korun. Jsou to léky na cukrovku a na vysoký tlak,“ vypočítává paní Marie, které je 84 let.

Spadá tedy mezi seniory, kterým bude pojišťovna od Nového roku vracet peníze, pokud na doplatcích za léky zaplatí víc než 500 korun ročně. Paní Marie by si tak mohla přilepšit zhruba o 1500 korun.

Opatření cílí hlavně na seniory, děti a dlouhodobě nemocné. „Je to ochrana, aby například u dlouhodobě nemocných finanční zátěž nebyla tak velká. Ostatně, z hlediska spoluúčasti, která u nás není příliš velká, drtivá většina jde právě na doplatky léky. A je pravda, že například u seniorů náklady na léky tvoří významnou část jejích rozpočtu,“ popisuje pro Radiožurnál ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).

Ministerstvo má spočítáno, kolik snížení ochranných limitů bude stát. Podle Vojtěcha to bude přes 400 milionů korun. „Léky jsou placeny z veřejného zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny pak musí doplácet nebo vracet ty doplatky ze svých rozpočtů. Dopady jsou odhadovány někde na úrovni 440 milionů korun za rok,“ tvrdí ministr.

Podle předsedy Rady seniorů Zdeňka Pernese ale novela výraznou změnu k lepšímu seniorům nepřinese. „Zákon o veřejném zdravotním pojištění ten ochranný limit stanovuje pouze ve vztahu k nejlevnějšímu léku při stejné účinné látce, která je momentálně na trhu. A teď je otázkou, jestli mu ho lékař předepisuje, nebo nepředepisuje. A pokud se netrefí zrovna do toho nejlevnějšího, tak má smůlu,“ říká Pernes.

U ostatních lidí, tedy takzvaně ekonomicky aktivních je limit nastavený na částku pět tisíc korun za rok. Teprve po překročení této hranice jim pojišťovny vrátí peníze. V praxi to navíc funguje tak, že pojišťovna vrací lidem přeplatky se zpožděním. To by chtěl do budoucna ministr Vojtěch změnit.

„Chtěl bych se pokusit o to, aby se to například už v lékárně lékárník dozvěděl a pacient by už doplatek ani neplatil, protože takhle je to i poměrně administrativně náročné. Možná by bylo lepší, kdyby to bylo online,“ říká ministr.

Před finančními dopady opatření vůči státnímu rozpočtu varovali už dřív třeba senátoři Jan Horník ze Starostů a nezávislých nebo Daniela Filipiová z ODS.