Dodávky penicilinu jsou rozkolísané už rok, ukazují data. Podívejte se, kterým lékům hrozí výpadky

Praha| 19. 5. |Jan Boček |Zprávy z domova |Data

U inhalátoru Symbicort Turbuhaler zůstává reálnou možností, že ho lékárny ilegálně vyvážejí do zahraničí ve stamilionových objemech. Potvrzuje to několik zdrojů z oboru, úřad to nechává bez komentáře.